Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ce semnifică sărbătoarea cu cruce roșie din 14 octombrie

Anual, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, uan dintre cele mai iubite și respectate sfinte din calendarul creștin-ortodox,.

Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce roșie, iar mii de pelerini vin la Iași pentru a se ruga la moaștele Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei.

Cine a fost Sfânta Parascheva

Sfânta Parascheva cunoscută și sub numele de „Sfânta Vineri” în tradiția populară, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în localitatea Epivata, aflată pe țărmul Mării Marmara, aproape de Constantinopol (actualul Istanbul).

Ea a ales calea credinței încă din copilărie. A plecat din casa părintească pentru a se dedica rugăciunii și slujirii pentru cei aflați în nevoie. De-a lungul vieții sale a trăit în mai multe mănăstiri, unde s-a remarcat prin blândețe, evlavie și daruri duhovnicești.

A trecut la cele veșnice la o vârstă tânără, lăsând în urmă o pildă de credință și iubire față de Dumnezeu.

Minunile înfăptuite de Sfânta Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva este cunoscută pentru numeroasele minuni pe care le-a săvârșit atât în timpul vieții, cât și după ce a murit. Credincioșii care se rugau cu credință spun că au fost ajutați în momente grele, au fost vindecați de boli grave sau izbăviți de necazuri.

O întâmplare consemnată de Părintele Cleopa Ilie vorbește despre o minune petrecută chiar lângă racla sfintei. Acesta povestea că, în timpul hramului, două femei bătrâne s-au apropiat de raclă pentru a aduce o pernuță lucrată de ele, în semn de mulțumire. În acel moment, părintele ar fi văzut cum Sfânta Parascheva și-a ridicat singură capul, primind darul lor.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Parascheva

De hramul Sfintei, credincioșii merg la biserică să se roage la moaștele Cuvioasei Parascheva și să ofere pomană celor nevoiași. Mulți credincioși postesc, iar în unele zone din Moldova, femeile împart colivă vin cu plăcinte de post în memoria celor plecați.

Recomandările autorului: