PENSIA mizeră primită de o româncă după 20 de ani de muncă în Italia. „Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”

12 aug. 2025, 14:29, Actualitate
Poveștile spuse pe grupurile online ale badantelor românce din Italia scot la iveală o realitate amară: după ani întregi de muncă și sacrificii uriașe făcute, pensiile primite sunt, nu de puține ori, simbolice.

Multe femei se plâng acum că nu au asigurată o bătrânețe decentă, după ce au trudit din greu în străinătate.

„Suntem cea mai joasă categorie”

Un astfel de exemplu a oferit o româncă, a cărei dramă a fost povestită pe o pagină de socializare. Ea a relatat cum, după 20 de ani de muncă, a ajuns să primească o retribuție umilitoare.

„După o viață de badantă de 20 de ani, o pensie așa mică… Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”, a spus femeia. Întrebată cât primește anual, a oferit următorul răspuns: „20 de euro pe an și ăia impozitați”.

În comentarii, și alte femei și-au împărtășit experiențele asemănătoare, relatând sumele primite în funcție de vechime și de orele din contracte:

„10 ani de muncă cu 25 de ore pe săptămână – pensie de 138 de euro/lună”, a spus cineva. O altă femeie a spus că, tot după 10 ani de muncă, dar cu 40 de ore pe săptămână, are o pensie de 238 de euro/lună. „16 ani de muncă și 54 de ore pe săptămână, pensie de 424 de euro/lună”, a relatat altcineva.

Frustrarea și sentimentul de abandon care le-a cuprins pe aceste femei sunt evidente. Sindicatele din Italia nu se implică, astfel că nu-i de mirare furia și teama apărute în viața lor. Multe se tem că vor munci până la epuizare, fără să se bucure vreodată de pensia pentru care au contribuit.

„Este o bătaie de joc. Suntem cea mai joasă categorie, fără un viitor asigurat la bătrânețe. Unele nici măcar nu apucă să beneficieze de pensie, că se îmbolnăvesc sau mor înainte”, spun românce îngrijitoare din Italia, potrivit rotalianul.com.

Poveștile badantelor vorbesc despre vieți petrecute departe de familie, cu eforturi fizice și emoționale uriașe. „O viață de pușcărie fără gratii” este sintagma care surprinde perfect amestecul de devotament și neputință pe care aceste femei îl simt când se uită în urmă.

