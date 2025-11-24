Prima pagină » Actualitate » PENSIE de invaliditate versus indemnizație de handicap, două sisteme diferite cu reguli pe măsură. Cum se obțin și cum se pot pierde

24 nov. 2025, 23:33, Actualitate
Românii, chiar și beneficiarii, fac des confuzie între „pensia de handicap” și drepturile reale acordate persoanelor cu dizabilități. În general, sintagma „pensie de handicap” este folosită în general pentru a desemna orice formă de sprijin acordată persoanelor cu probleme medicale. Dar, de fapt, termenul acoperă două tipuri complet diferite de drepturi, reglementate separat și acordate în condiții distincte: pensie de invaliditate și indemnizație pentru persoanele cu handicap.

Pensia de invaliditate reprezintă o prestație contributivă, acordată de sistemul public de pensii persoanelor care au realizat un anumit stagiu de cotizare și care au capacitatea de muncă diminuată, conform unei expertize medicale realizate de Casa de Pensii, potrivit csid.ro.

Pe de altă parte, indemnizația pentru persoanele cu handicap, precum și indemnizația pentru însoțitor, fac parte din categoria drepturilor stabilite prin Legea 448/2006.

Acestea sunt necontributive, fiind acordate în baza certificatului de încadrare în grad de handicap și finanțate din bugetul de stat.

Iar diferențele dintre ele sunt majore, potrivit sursei citate: sistem de acordare distinct, criterii diferite de evaluare medicală și mecanisme separate de reevaluare și verificare.

Cum se stabilește gradul de handicap și ce influențează drepturile

Gradele de handicap – ușor, mediu, accentuat sau grav – sunt stabilite în funcție de severitatea afecțiunilor și nivelul de autoservire.

În 2024–2025, procedurile de evaluare și reevaluare au fost actualizate, iar schimbările pot afecta menținerea gradului de handicap și, implicit, drepturile financiare.

Evaluarea medicală rămâne decisivă pentru acordarea prestațiilor și poate duce atât la menținerea, cât și la modificarea sau încetarea acestora.

Reguli diferite, în funcție de tipul pensiei

Legislația actualizată a pensiilor permite, în principiu, cumularea pensiei de invaliditate cu venituri din activități profesionale, fie salarii, fie venituri independente.

În anumite cazuri pot apărea obligații de notificare sau recalculări, dar obținerea de venituri nu conduce automat la pierderea pensiei.

De asemenea, pentru beneficiarii indemnizațiilor conform Legii 448/2006 este permis cumulul cu veniturile salariale. Cu toate acestea, unele facilități fiscale sau scutiri speciale pot depinde de nivelul total al veniturilor.

Noile clarificări fiscale introduse recent au stabilit mai exact categoriile de venituri exceptate de la contribuții pentru persoanele încadrate în grad de handicap.

Când pot fi pierdute drepturile

Pensia de invaliditate poate înceta în mai multe situații:

  • dacă persoana își recapătă capacitatea de muncă;
  • dacă nu se prezintă la revizuirile medicale obligatorii;
  • dacă se constată acordarea eronată a dreptului.

Neprezentarea la evaluări, atunci când este responsabilitatea beneficiarului, poate duce inițial la suspendare și ulterior la încetare.

În cazul indemnizațiilor pentru handicap, reevaluările periodice prevăzute de Legea 448/2006 pot duce la modificarea sau retragerea gradului de handicap.

Procedurile pentru anul 2025 devin mai riguroase, punând accent pe actualizarea constantă a situației medicale.

Pentru a evita suspendarea drepturilor, persoanele care primesc pensie de invaliditate sau indemnizație de handicap trebuie:

  • să anunțe instituțiile competente atunci când obțin venituri noi;
  • să se prezinte la evaluările medicale programate;
  • să păstreze documentele medicale și actele justificative;
  • să solicite clarificări scrise atunci când apar nelămuriri.

Așadar, aceste proceduri devin esențiale pentru menținerea drepturilor, fără întreruperi, în contextul modificărilor legislative din ultimii ani.

