Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează.

Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie

Pensionarii așteaptă cu sufletul la gură vești de la Guvern, pentru a vedea cum vor trăi în 2026. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va continua la guvernare doar dacă veniturile pensionarilor vor crește, scrie newsweek.ro.

PSD vrea să dea un ajutor one-off la pensie. „Legat de pensii trebuie să existe o recalibrare, pentru că anul trecut puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic”, a spus Grindeanu.

Pensionarii ar urma să primească înapoi anumite sume, după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2025 (inflație de 10%) și la 1 ianuarie 2026 (inflație 5%).

Grindeanu a semnalat că, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor „a scăzut dramatic”.

Câți bani au pierdut pensionarii la pensie

Pensie de 1.281 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 192 de lei

Pensie de 2.000 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 300 de lei

Pensie de 3.000 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 450 de lei

Pensie de 4.000 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 500 de lei

Pensie de 5.000 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 750 de lei

Pensiile sunt însă înghețate prin Ordonanța Trenuleț. Posibil ca în toamnă PSD să încerce o creștere a pensiilor, măsură ce ar urma să intre în vigoare în 2027.

Grindeanu a promis un ajutor la pensie de 3.000.000.000 lei. Împărțit la un ajutor de 800 lei = 3.750.000 de pensionari care vor beneficia de acest ajutor.

Comparativ, anul trecut au beneficiat de ajutor doar 2.750.000 de pensionari.

