Pensionarii din România care pot primi 750 lei în plus la pensie. Cine se încadrează.

24 ian. 2026, 07:30, Social
Pensionarii așteaptă cu sufletul la gură vești de la Guvern, pentru a vedea cum vor trăi în 2026. Sorin Grindeanu a anunțat că PSD va continua la guvernare doar dacă veniturile pensionarilor vor crește, scrie newsweek.ro.

PSD vrea să dea un ajutor one-off la pensie. „Legat de pensii trebuie să existe o recalibrare, pentru că anul trecut puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic”, a spus Grindeanu.

Pensionarii ar urma să primească înapoi anumite sume, după ce pensiile nu au mai fost indexate la 1 ianuarie 2025 (inflație de 10%) și la 1 ianuarie 2026 (inflație 5%).

Grindeanu a semnalat că, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor „a scăzut dramatic”.

Câți bani au pierdut pensionarii la pensie

  • Pensie de 1.281 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 192 de lei
  • Pensie de 2.000 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 300 de lei
  • Pensie de 3.000 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 450 de lei
  • Pensie de 4.000 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 500 de lei
  • Pensie de 5.000 de lei. Pensionarii au pierdut la pensie 750 de lei

Pensiile sunt însă înghețate prin Ordonanța Trenuleț. Posibil ca în toamnă PSD să încerce o creștere a pensiilor, măsură ce ar urma să intre în vigoare în 2027.

Grindeanu a promis un ajutor la pensie de 3.000.000.000 lei. Împărțit la un ajutor de 800 lei = 3.750.000 de pensionari care vor beneficia de acest ajutor.

Comparativ, anul trecut au beneficiat de ajutor doar 2.750.000 de pensionari.

