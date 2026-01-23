Prima pagină » Social » Tabel pensii. Câți bani ar primi pensionarii din România, dacă ar încasa toată pensia într-o singură tranșă, ca în SUA

Mihai Tănase
23 ian. 2026, 09:00, Social
Foto: Facebook

Tot mai mulți români se întreabă câți bani ar primi dacă ar putea încasa pensia integral, dintr-o singură plată, la momentul pensionării. Un astfel de sistem funcționează deja în Statele Unite, iar un calcul ipotetic arată ce sume ar rezulta dacă modelul ar fi aplicat și în România.

Pe fondul incertitudinilor legate de viitorul pensiilor și de impactul inflației, ideea unei plăți integrale a pensiei, într-o singură tranșă, capătă tot mai mult interes și în țara noastră.

În Statele Unite, acest mecanism este utilizat de zeci de ani și poartă denumirea de pensie de tip „Defined Benefit”, fiind frecvent întâlnit în sectorul public și în marile companii tradiționale.

Cum funcționează pensiile „Defined Benefit” în SUA

În sistemul american, beneficiarii unei pensii „Defined Benefit” pot alege între două variante, respectiv o plată lunară pe viață (annuity) sau o sumă globală („lump sum”), încasată integral la momentul pensionării.

În cazul alegerii sumei unice, angajatorul calculează valoarea prezentă a tuturor plăților viitoare pe care pensionarul le-ar fi primit până la finalul speranței de viață. După plata integrală, obligațiile financiare ale angajatorului încetează.

Calculul se face pe baza unui „Commutation Factor” (factor de conversie), care ia în considerare speranța medie de viață, care este estimată la 15 – 20 de ani după pensionare și rata de actualizare, ce reflectă valoarea banilor în timp și potențialul de investiție.

Scenariu ipotetic pentru România. Ce sume ar putea încasa pensionarii

Pornind de la acest model american, GÂNDUL a realizat un exercițiu de imaginație pentru România, folosind pensia estimată în raport cu salariul net actual și o perioadă medie de plată de aproximativ 18 ani și iată ce ne-a ieșit.

Astfel, dacă românii ar putea încasa integral pensia la momentul pensionarii sumele ar arăta astfel, în funcție de venituri:

Spre exemplu, la un salariu net actual de 3.000 lei – suma totală primită la pensionare ar fi de 243.000 lei. De asemenea, la un salariu net actual de 3.500 lei – suma totală primită la pensionare ar fi de 283.500 lei.

Vă redăm mai jos calculul pentru media salariilor nete din România până în cuantumul total de 10.000 de lei.

  • Salariu net 4.000 lei – 324.000 lei pensie
  • Salariu net 4.500 lei – 364.500 lei pensie
  • Salariu net 5.000 lei – 405.000 lei pensie
  • Salariu net 5.500 lei – 445.500 lei pensie
  • Salariu net 6.000 lei – 486.000 lei pensie
  • Salariu net 6.500 lei – 526.500 lei pensie
  • Salariu net 7.000 lei – 567.000 lei pensie
  • Salariu net 7.500 lei – 607.500 lei pensie
  • Salariu net 8.000 lei – 648.000 lei pensie
  • Salariu net 8.500 lei – 688.500 lei pensie
  • Salariu net 9.000 lei – 729.000 lei pensie
  • Salariu net 9.500 lei – 769.500 lei pensie
  • Salariu net 10.000 lei – 810.000 lei pensie

Facem precizarea că aceste valori sunt strict orientative după un calcul bazat pe practicile din SUA.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Ce ar însemna un astfel de sistem pentru pensionarii români

Introducerea unui sistem de tip „Defined Benefit” cu opțiune de plată integrală ar putea oferi avantaje importante: acces imediat la o sumă mare de bani, libertatea de a investi, de a cumpăra o locuință sau de a sprijini familia și reducerea riscului ca pensia să fie erodată de inflație pe termen lung.

Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția asupra riscurilor majore. Fără o educație financiară solidă, gestionarea greșită a unei sume mari de bani poate duce la epuizarea rapidă a resurselor. Tocmai de aceea, în SUA, astfel de decizii sunt analizate atent înainte de pensionare, cu sprijinul consultanților financiari.

