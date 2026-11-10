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Fisuri în frontul european. Unele state UE își apără interesele economice cu Rusia, în timp ce oligarhi apropiați de Kremlin scapă de sancțiuni

Cristian Lisandru
Fisuri în frontul european. Unele state UE își apără interesele economice cu Rusia, în timp ce oligarhi apropiați de Kremlin scapă de sancțiuni
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Europa are două mari probleme cu sancțiunile impuse Rusiei. Prima este că oricare dintre cei 27 de membri ai blocului comunitar poate insista ca interesele sale speciale să fie protejate. A doua problemă apare pentru că regulile deja convenite sunt aplicate inegal.

Luna iulie a arătat cum funcționează prima problemă, se arată într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

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  • Pachetul a fost adoptat abia după ce Grecia a obținut o scutire care permite operatorilor din UE să transporte gaz natural lichefiat (GNL) rusesc către țări terțe, în baza unor contracte anterioare invaziei.
  • O interdicție propusă privind importurile de pește din Rusia a fost abandonată pe parcurs.

Fiecare măsură la nivel de sector afectează afacerile dintre cei 27 de membri UE. Fiecare capitală are drept de veto.

Miliardarii Alisher Usmanov și Mikhail Fridman, scoși de pe listă

Estonia – printre cele mai dure state din blocul comunitar atunci când este vorba despre Moscova – a avut o poziție paradoxală. A cerut ca o companie rusă și o persoană să fie eliminate din proiectul de sancțiuni din octombrie, deoarece furnizează pământuri rare.

  • Slovacia solicitase încă din martie ca miliardarii Alisher Usmanov și Mikhail Fridman să fie retrași de pe listă.
  • În septembrie, Franța s-a alăturat presiunilor Slovaciei, iar cei doi oligarhi au scăpat de sancțiuni.

Usmanov și Fridman sunt doi dintre cei mai cunoscuți oligarhi ai Rusiei. Au o avere netă de 14 miliarde, respectiv 16 miliarde de dolari. Ambii sunt cunoscuți pentru legăturile strânse cu Vladimir Putin, notează dw.com.

  • Usmanov s-a născut în Uzbekistan. Și-a făcut averea în industria metalurgică și în telecomunicații.
  • În prezent, deține holdingul USM, precum și MegaFon, unul dintre principalii operatori de telefonie mobilă din Rusia.

Alisher Usmanov / Foto – Profimedia Images

Mikhail Fridman și-a făcut averea ca fondator și unul dintre acționarii Alfa Group, care include Alfa Bank. Este cea mai mare și mai importantă bancă comercială privată din Rusia.

Mikhail Fridman a fost, de asemenea, co-fondator al firmei de investiții LetterOne din Luxemburg. A demisionat din consiliul de administrație în 2022, după ce a fost vizat de sancțiunile Uniunii Europene.

Mikhail Fridman / Foto – Profimedia Images

Principalul beneficiar al scutirii de la taxa pe petrol este Grupul MOL

Slovacia importă în continuare țiței rusesc prin conducta Drujba (la fel ca Ungaria), în baza unei scutiri din 2022, acordată cu condiția eliminării cât mai curând posibil. În schimb, importurile de țișei rusesc au crescut.

  • În septembrie, Slovacia a plătit Rusiei 229 de milioane de euro (258 de milioane de dolari) pentru țițeiul importat prin conducta Drujba. A plătit și 161 de milioane de euro pentru gazul transportat prin conducte.
  • În UE, doar Ungaria și Franța au plătit mai mult.

Pe 26 octombrie, ministrul slovac de externe, Juraj Blanár, a fost la Moscova. A discutat despre energie cu omologul său rus, Serghei Lavrov, inclusiv despre gazul rusesc pe care legislația UE îl interzice începând cu toamna anului 2027.

Juraj Blanár / Foto – Profimedia Images

Principalul beneficiar al scutirii de la taxa pe petrol este Grupul MOL, care controlează rafinăriile atât din Slovacia, cât și din Ungaria.

Eliminarea unei scutiri necesită unanimitate. Comisia a avut o soluție la această problemă impunând o interdicție asupra petrolului rusesc prin vot majoritar și a făcut același lucru pentru gaze în ianuarie. Aceasta a fost amânată în martie din cauza creșterii prețurilor cauzate de războiul din Iran.

O situație complicată

Sancțiunile privind lanțul de aprovizionare cu arme sunt, de asemenea, greu de aplicat, se mai arată în analiza CEPA.

Serviciile de informații militare ucrainene se așteaptă ca Rusia să construiască aproximativ 700 de rachete balistice Iskander în acest an.

Listele din octombrie identifică furnizorii ruși, cipurile ajungând în Rusia prin intermediul unor companii-paravan din țări terțe, ieftine de înființat și ieftin de reprodus.

  • Plafonarea prețului petrolului, interdicția privind combustibilii rafinați din țiței rusesc și interdicțiile portuare sunt deja legi.
  • Aplicarea lor este în mare parte o sarcină națională, iar situația este complicată.

În septembrie, șapte transporturi de la rafinării care procesează țiței rusesc au ajuns în porturi UE, inclusiv șase de la Jamnagar din India, trei dintre ele ajungând în Italia.

UE tratează astfel de încărcături ca fiind de risc ridicat. Vama italiană poate întreba importatorii de unde provine combustibilul. Autoritățile de reglementare pot verifica asigurătorii care au acceptat atestări de preț dubioase.

Nu este necesar votul Consiliului pentru acest lucru. Este nevoie de anchetatori vamali, dovezi și avocați, iar statul poate pierde în instanță.

Serviciile de informații militare ucrainene se așteaptă ca Rusia să construiască aproximativ 700 de rachete balistice Iskander în acest an / Foto – Mediafax

A căzut numărul petrolierelor „din umbră” ale Rusiei

Pe 12 octombrie, marina franceză a oprit petrolierul DF Peak, la sud de Réunion. Nava naviga fără un pavilion valid. A fost a cincea operațiune de acest fel a Franței în acest an.

Potrivit Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei Curate și Aerului (CREA), la sfârșitul lunii septembrie existau 48 de petroliere din umbră sub pavilion fals, față de 120 cu un an înainte.

Centrala rusească de gaze din Arctica, Yamal, are nevoie de petroliere speciale pentru spargerea gheții. Compania greacă Dynagas operează cinci astfel de nave. Fără o interdicție, avertizează CREA , acestea ar putea fi vândute co-proprietarilor chinezi. Orice interdicție ar necesita toate cele 27 de voturi.

Este adevărat că sancțiunile UE impun costuri Rusiei. Dar este la fel de adevărat că sancțiunile sunt mult diminuate de acțiunile statelor membre axate pe interese sectoriale interne și mai puțin pe eficiența sistemului.

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