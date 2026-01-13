Prima pagină » Actualitate » Pentru 600 lei, o constănțeancă a angajat o menajeră pentru curățenia de iarnă. Ireal cum și-a găsit apartamentul, când s-a întors acasă

13 ian. 2026, 16:18
O familie a decis să apeleze la serviciile de curățenie ale unei femei care nu oferă bon fiscal. Proprietara a vrut casa lună pentru perioada sărbătorilor de iarnă, însă a avut parte de o surpriză, mai exact și-a găsit locuința fix așa cum a lăsat-o, dar cu o excepție, caloriferul l-a găsit dărâmat.

Pentru femei, perioada sărbătorilor reprezintă un moment bun pentru a face curățenie generală. Unele femei apelează la servicii de curățenie, așa cum a făcut și o femeie care a cerut ajutorul unei menajere pentru a face curățenia de iarnă.

Proprietara a părăsit casa, pentru a o lăsa pe femeie să își facă treaba în liniște, însă când s-a întors și-a găsit locuința cu susul în jos.

Cum și-a găsit o femeie apartamentul după ce a apelat la o menajeră

Nu doar că femeia nu a terminat curățenia, ci nu se atinsese de absolut nimic, cu excepția caloriferului din perete, pe care a reușit chiar să îl dărâme. Praful era la locul lui, însă a cerut remunerația pentru munca pe care a depus-o, inițiat a cerut 300-350 de lei, dar a considerat că merită 600 de lei.

„În dormitor mi-a dărâmat caloriferul din perete și mi-a zis de-abia când am ajuns acasă, a rupt două clamele de la cuptor, mi-a spus un preț la curățenie după a încercat să negocieze prețul din nou cu mine ceea ce nu mi se pare normal! Când am ajuns acasă era prea târziu pentru că nu mai puteam să chem pe nimeni să repare, era fix înainte de sărbători. Am plătit la curățenie 600 de lei pentru ca mi a zis de transport și mi s a făcut milă în condițiile în care dânsa mi-a spus de prețul de  300-350 la curățenie generală cu insistența pe bucătărie“, a mărturisit proprietara, potrivit Replicaonline.ro.

Proprietara a încercat în zadar să își recupereze banii pentru caloriferul distrus, dar menajera i-a transmis că nu își permite să îi ofere banii pentru reparație, invocând diverse scuze și să dea vina pe faptul că acel calorifer era probabil defect.

„M-a costat 450 lei să repar caloriferul. Am vorbit cu dânsa în legătură cu caloriferul înainte și după sărbători și a spus că îmi dă banii după sărbători pentru manoperă și reparație! Când i-am scris mi-a zis că îmi poate da doar o sută de lei și că am pretenția ca să îmi plătească ea tot, iar caloriferul de abia se ținea, ceea ce este o minciună“, a mai adăugat clienta.

