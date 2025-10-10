Un bărbat i-a FURAT scuterul și banii unui livrator etiopian din București. A fost prins de polițiști după aproape o lună

Un bărbat de 51 de ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi furat scuterul, o geantă și 600 de lei de la un livrator etiopian din Capitală. Incidentul s-a petrecut pe 13 septembrie, în Sectorul 2, iar suspectul a fost prins joi, 7 octombrie.

Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul este cercetat pentru furt în scop de folosință, furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Cum s-a petrecut furtul

Pe 15 septembrie, victima, un bărbat etiopian în vârstă de 33 de ani, care lucrează ca livrator pentru o platformă de curierat la cerere, a anunțat poliția că în urmă cu două zile i-a fost furat scuterul. Vehiculul fusese lăsat nesupravegheat, cu cheile în contact, la intersecția unor străzi din Sectorul 2.

Ulterior, scuterul i-a fost înapoiat de o persoană necunoscută, moment în care livratorul a constatat că din vehicul lipseau o geantă și 600 de lei.

Suspectul, fără permis de conducere

În urma cercetărilor, polițiștii l-au identificat pe bărbatul de 51 de ani ca principal suspect. Acesta ar fi sustras scuterul pentru a-l folosi, ar fi condus pe mai multe străzi din Sectorul 2 fără a deține permis de conducere, iar ulterior s-ar fi întors la locul faptei.

Joi, suspectul a fost depistat și dus la audieri, fiind reținut pentru 24 de ore.

