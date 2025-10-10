Un bărbat i-a FURAT scuterul și banii unui livrator etiopian din București. A fost prins de polițiști după aproape o lună

Un bărbat de 51 de ani a fost reținut de polițiști, după ce ar fi furat scuterul, o geantă și 600 de lei de la un livrator etiopian din Capitală. Incidentul s-a petrecut pe 13 septembrie, în Sectorul 2, iar suspectul a fost prins joi, 7 octombrie.
Potrivit Poliției Capitalei, bărbatul este cercetat pentru furt în scop de folosință, furt calificat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
Pe 15 septembrie, victima, un bărbat etiopian în vârstă de 33 de ani, care lucrează ca livrator pentru o platformă de curierat la cerere, a anunțat poliția că în urmă cu două zile i-a fost furat scuterul. Vehiculul fusese lăsat nesupravegheat, cu cheile în contact, la intersecția unor străzi din Sectorul 2.
Ulterior, scuterul i-a fost înapoiat de o persoană necunoscută, moment în care livratorul a constatat că din vehicul lipseau o geantă și 600 de lei.
În urma cercetărilor, polițiștii l-au identificat pe bărbatul de 51 de ani ca principal suspect. Acesta ar fi sustras scuterul pentru a-l folosi, ar fi condus pe mai multe străzi din Sectorul 2 fără a deține permis de conducere, iar ulterior s-ar fi întors la locul faptei.
Joi, suspectul a fost depistat și dus la audieri, fiind reținut pentru 24 de ore.
