Pentru că s-au săturat de chiria prea scumpă, doi britanici s-au mutat pe o barcă. Care este povestea lor

09 dec. 2025, 18:41, Actualitate
Britanicii Tish și Josh, în vârstă de 35 de ani, s-au mutat într-o casă plutitoare de 17 metri la începutul anului 2024, pentru a scăpa de chiriile tot mai mari. Deși trebuie să își schimbe locul la două săptămâni, ei spun că merită din plin. Viața pe apă le oferă senzația unei vacanțe permanente, cu peisaje schimbătoare, magazine noi și mici descoperiri la fiecare oprire.

Cheltuielile ajung și la 1.250 de dolari pe lună

În interior, chiar și iarna, temperatura rămâne la 24 de grade Celsius, iar recent au decorat tavanul cu ornamente de Crăciun. Pentru această barcă de 17 metri, costurile nu sunt fixe și depind de locul în care este ancorată, spre exemplu într-un port sau la acostare pe canal.

Costurile variază în funcție de sezon. Vara, panourile solare produc energie din plin, însă iarna cheltuiesc mai mult pe motorină, însă chiar și așa plătesc 1.250 de dolari pe lună.

Nimic nu este însă fără compromisuri: adesea parcurg kilometri pentru a-și duce gunoiul, caută singuri combustibilul, trebuie să meargă în alt loc pentru a-și spăla rufele, iar o călătorie de 12 minute cu mașina pentru ei durează 5 ore. „Cumpărăturile de alimente se transformă într-o mică aventură, pentru că la fiecare câteva săptămâni ajungem într-un supermarket diferit”, au declarat ei. Tish și Josh au luat decizia de a renunța la o locuință tradițională din cauza creșterii costurilor de trai din Marea Britanie.

Tish este de profesie fotograf, și a spus că cel mai mult o încântă faptul că acest stil de viață le permite să fie mai mereu în natură. Cuplul locuiește în barcă alături de o pisică, iar de-a lungul timpului au salvat și o veveriță și au întâlnit pe canal multe rațe.

„Mulți mă întreabă cum e să trăiești pe barcă și e greu de explicat – este mai mult un sentiment de liniște. Nu e doar un loc de locuit, ci o schimbare completă de mentalitate. Simțeam că suntem împovărați de lucrurile noastre, iar eliminarea a 90% dintre ele a fost eliberatoare. Acum valoarea pe care o dăm lucrurilor s-a schimbat: soarele, apa, natura și cei dragi contează cel mai mult”, a declarat Tish.

