Prima pagină » Știri externe » „Project Vault”, inițiativa lui Trump prin care vrea să creeze stocuri de materiale critice. SUA organizează miercuri un summit pe această temă

„Project Vault”, inițiativa lui Trump prin care vrea să creeze stocuri de materiale critice. SUA organizează miercuri un summit pe această temă

02 feb. 2026, 16:57, Știri externe
„Project Vault”, inițiativa lui Trump prin care vrea să creeze stocuri de materiale critice. SUA organizează miercuri un summit pe această temă

Administrația Trump a lansat o inițiativă strategică majoră, denumită Project Vault, prin care va crea un stoc de minerale critice în valoare de 12 miliarde de dolari, cu scopul de a proteja producătorii americani de șocurile de aprovizionare și de a reduce dependența de China pentru pământuri rare și alte materiale esențiale, scrie Bloomberg.

Donald Trump urmează să lanseze un stoc strategic de minerale rare într-o încercare de a izola producătorii de șocurile de aprovizionare, în timp ce Statele Unite depun eforturi pentru a reduce dependența de aceste materiale provenite din China. Proiectul este susținut printr-un împrumut de 10 miliarde de dolari de la U.S. Export-Import Bank și de 1,67 de miliarde de dolari din capital privat.

Statele Unite vor să creeze un stoc de urgență al „pământurilor rare” pentru a reduce dependența de China

Acest efort este similar cu stocul de petrol de urgență existent la nivel național, dar, în loc de țiței, accentul va fi pus pe minerale. Stocul va include materiale precum galiul, cobaltul, litiul și nichelul, vitale pentru baterii, iPhone-uri, mașini electrice sau motoare de avioane. Se așteaptă ca stocul să includă atât pământuri rare, cât și minerale critice, precum și alte elemente importante din punct de vedere strategic, care sunt supuse unor prețuri volatile.

SUA dețin deja un stoc național de minerale critice pentru a deservi baza industrială de apărare a națiunii, dar nu au un stoc pentru nevoile civile. Sub Trump, SUA au făcut, de asemenea, rara măsură de a investi direct în companii interne de minerale pentru a stimula producția și prelucrarea pământurilor rare pe plan intern.

Marile industrii americane susțin inițiativa lui Trump

Peste 12 giganți industriali s-au alăturat deja acestei inițiative, printre care General Motors, Boeing, Google (Alphabet), Stellantis și GE Vernova.

Spre deosebire de rezervele militare, acesta este un stoc destinat sectorului civil, iar companiile pot solicita materiale din stoc în cazul unor perturbări majore ale pieței. Achizițiile de materii prime vor fi gestionate de firme specializate de tranzacționare a mărfurilor, cum ar fi Hartree Partners, Traxys North America și Mercuria Energy Group.

Această mișcare face parte dintr-o strategie mai largă, susținută de legea „One Big Beautiful Bill Act”, care alocă fonduri suplimentare pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și extinderea rezervelor naționale până în 2027. Anunțul a dus deja la o creștere semnificativă a acțiunilor companiilor americane care activează în sectorul mineralelor rare, precum MP Materials și USA Rare Earth.

Trump organizează miercuri un summit pe tema mineralelor rare

Administrația a semnat deja acorduri de cooperare cu Australia, Japonia, Malaezia și alte țări pe această temă și va face presiuni asupra și mai multor națiuni pentru a încheia astfel de pacte în cadrul unui summit cu zeci de țări care va avea loc miercuri la Washington. Eforturile de reducere a riscurilor în lanțul de aprovizionare cu minerale au căpătat un nou avânt anul trecut, după ce China a înăsprit controalele la exportul anumitor materiale.

Recomandările autorului:

Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie

Trump vrea să-l dea în judecată pe comediantul Trevor Noah, pentru glumele despre Epstein la Grammy. „Pregătește-te, Noah“. Artiștii, împotriva ICE

Cazul Epstein cutremură familiile regale europene. După prințul Andrew al Marii Britanii, apar documente și cu prințesa moștenitoare a Norvegiei

Recomandarea video

Citește și

CINEMA Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă
18:49
Documentarul „Melania” ajunge în top 3 în box office-ul american. Ce încasări a avut filmul în care Prima Doamnă este protagonistă
FLASH NEWS Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită
17:50
Elon Musk se află în discuții avansate pentru a combina SpaceX și xAI. Antreprenorul miliardar vrea să mute centrele de date pe orbită
CONTROVERSĂ Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein
17:34
Cele mai extravagante ținute de la Gala premiilor Grammy: Cum au apărut pe covorul roșu staruri precum Lady Gaga, Chappell Roan și Gesaffelstein
CINEMA Scandal la Hollywood pentru alegerea actriței care o portretizează pe Elena din Troia. Elon Musk îl atacă pe Nolan: “Ți-ai pierdut integritatea”
17:31
Scandal la Hollywood pentru alegerea actriței care o portretizează pe Elena din Troia. Elon Musk îl atacă pe Nolan: “Ți-ai pierdut integritatea”
INEDIT Ploaie cu iguane în sudul Floridei. Reptilele cad din copaci în timpul valului de frig 
17:27
Ploaie cu iguane în sudul Floridei. Reptilele cad din copaci în timpul valului de frig 
INEDIT Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
16:36
Formula lubrifiantului legendar WD-40 este atât de secretă, încât actualul director a aflat-o abia după 30 de ani de muncă în companie
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
VIDEO Mașini declarate daună totală, revândute ca noi: anchetă europeană cu legături în România
Cancan.ro
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate
Cancan.ro
Ce i-a șoptit Marina Dina lui Cristian Boureanu, imediat după ce politicianul a eliminat-o de la Survivor: Ne…
Ce se întâmplă doctore
O recunoști? Cum arată Emma Bunton, Baby Spice, la 50 de ani, după ani departe de lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
A intrat cu Tesla Cybertruck în România și a rămas fără permis în câteva ore!
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii cărora le plac cârciumile?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Care este cel mai apropiat punct de stele de pe Pământ? Răspunsul s-ar putea să te surprindă!
ULTIMA ORĂ Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
18:36
Ședința PNL în care Bolojan își joacă funcția a început cu scântei. Rareș Bogdan s-a năpustit din nou asupra premierului: Bolojan trebuie să atragă investitori, nu să-i alunge / Trebuie să aducem investitori, nu să creștem taxele
NEWS ALERT Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
18:34
Rareș Bogdan l-a luat în vizor și pe Nicușor Dan: „Nu am avut pe nimeni nici la Davos” / „Am pierdut enorm că nu am fost acolo”
DEZVĂLUIRI Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
18:22
Pandemia COVID 19, anticipată de Jeffrey Epstein? Miliardarul și Corina Tarniță lucrau la modelarea matematică a evoluției virusurilor încă din 2009
ULTIMA ORĂ Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
18:20
Lovitură pentru fostul procuror DNA. Mircea Negulescu va rămâne exclus din magistratură 
ANALIZĂ Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
18:11
Lovitură direct în plex pentru PRO TV. Televiziunea s-a prăbușit în 2025, conform rapoartelor de audiență
MEDIA Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri
17:55
Schimbări majore în grila Antena3 CNN. Jurnaliști cunoscuți dispar definitiv de pe ecran, alții sunt mutați în weekend. Cum va arăta noua grilă a televiziunii de știri

Cele mai noi

Trimite acest link pe