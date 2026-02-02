„Project Vault”, inițiativa lui Trump prin care vrea să creeze stocuri de materiale critice. SUA organizează miercuri un summit pe această temă

Administrația Trump a lansat o inițiativă strategică majoră, denumită Project Vault, prin care va crea un stoc de minerale critice în valoare de 12 miliarde de dolari, cu scopul de a proteja producătorii americani de șocurile de aprovizionare și de a reduce dependența de China pentru pământuri rare și alte materiale esențiale, scrie Bloomberg.

Donald Trump urmează să lanseze un stoc strategic de minerale rare într-o încercare de a izola producătorii de șocurile de aprovizionare, în timp ce Statele Unite depun eforturi pentru a reduce dependența de aceste materiale provenite din China. Proiectul este susținut printr-un împrumut de 10 miliarde de dolari de la U.S. Export-Import Bank și de 1,67 de miliarde de dolari din capital privat.

Statele Unite vor să creeze un stoc de urgență al „pământurilor rare” pentru a reduce dependența de China

Acest efort este similar cu stocul de petrol de urgență existent la nivel național, dar, în loc de țiței, accentul va fi pus pe minerale. Stocul va include materiale precum galiul, cobaltul, litiul și nichelul, vitale pentru baterii, iPhone-uri, mașini electrice sau motoare de avioane. Se așteaptă ca stocul să includă atât pământuri rare, cât și minerale critice, precum și alte elemente importante din punct de vedere strategic, care sunt supuse unor prețuri volatile.

SUA dețin deja un stoc național de minerale critice pentru a deservi baza industrială de apărare a națiunii, dar nu au un stoc pentru nevoile civile. Sub Trump, SUA au făcut, de asemenea, rara măsură de a investi direct în companii interne de minerale pentru a stimula producția și prelucrarea pământurilor rare pe plan intern.

Marile industrii americane susțin inițiativa lui Trump

Peste 12 giganți industriali s-au alăturat deja acestei inițiative, printre care General Motors, Boeing, Google (Alphabet), Stellantis și GE Vernova.

Spre deosebire de rezervele militare, acesta este un stoc destinat sectorului civil, iar companiile pot solicita materiale din stoc în cazul unor perturbări majore ale pieței. Achizițiile de materii prime vor fi gestionate de firme specializate de tranzacționare a mărfurilor, cum ar fi Hartree Partners, Traxys North America și Mercuria Energy Group.

Această mișcare face parte dintr-o strategie mai largă, susținută de legea „One Big Beautiful Bill Act”, care alocă fonduri suplimentare pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și extinderea rezervelor naționale până în 2027. Anunțul a dus deja la o creștere semnificativă a acțiunilor companiilor americane care activează în sectorul mineralelor rare, precum MP Materials și USA Rare Earth.

Trump organizează miercuri un summit pe tema mineralelor rare

Administrația a semnat deja acorduri de cooperare cu Australia, Japonia, Malaezia și alte țări pe această temă și va face presiuni asupra și mai multor națiuni pentru a încheia astfel de pacte în cadrul unui summit cu zeci de țări care va avea loc miercuri la Washington. Eforturile de reducere a riscurilor în lanțul de aprovizionare cu minerale au căpătat un nou avânt anul trecut, după ce China a înăsprit controalele la exportul anumitor materiale.

Recomandările autorului: