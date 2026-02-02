Gabriela Firea, anunț major pentru pensionari: „1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei”. Ce sume se dau pentru pensiile mai mari

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Gabriela Firea a anunțat că Partidul Social Democrat va impune pachetele de solidaritate și relansare economică, care vizează sprijin pentru 2,800.000 de pensionari, dar și protecție pentru familii și mame.

Susținerea adoptării în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri destinate pensionarilor și altor categorii vulnerabile afectate de creșterea costului vieții, a fost decisă în cadrul ședinței Consiliului Politic Național desfășurate la Vila Lac, duminică.

Firea a anunțat că Partidul Social Democrat va impune pachetele de solidaritate și relansare economică

Una dintre deciziile centrale vizează eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii de persoane. Astfel, PSD propune eliminarea CASS pentru indemnizația lunară de creștere a copilului, măsură care ar urma să se aplice unui număr de aproximativ 147.500 de beneficiari și să genereze un impact bugetar de peste 518 milioane de lei pentru nouă luni.

”• Sprijin pentru 500.000 de familii aflate în dificultate.

• Eliminarea CASS-ului pentru mamele singure (aprox. 150.000 de beneficiari).

• Revenirea la scutirea de impozit pentru persoanele care primesc Venit Minim de Incluziune sau ajutor pentru familiile cu mulți copii”, a scris Gabriela Firea, pe Facebook.