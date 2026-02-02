Gabriela Firea, anunț major pentru pensionari: „1.000 de lei pentru pensii sub 1.500 de lei”. Ce sume se dau pentru pensiile mai mari

Printr-o postare pe rețelele de socializare, Gabriela Firea a anunțat că Partidul Social Democrat va impune pachetele de solidaritate și relansare economică, care vizează sprijin pentru 2,800.000 de pensionari, dar și protecție pentru familii și mame.
Susținerea adoptării în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri destinate pensionarilor și altor categorii vulnerabile afectate de creșterea costului vieții, a fost decisă în cadrul ședinței Consiliului Politic Național desfășurate la Vila Lac, duminică.
Una dintre deciziile centrale vizează eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii de persoane. Astfel, PSD propune eliminarea CASS pentru indemnizația lunară de creștere a copilului, măsură care ar urma să se aplice unui număr de aproximativ 147.500 de beneficiari și să genereze un impact bugetar de peste 518 milioane de lei pentru nouă luni.
De altfel, pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei este prevăzut un sprijin de 800 de lei, tot în două tranșe, pentru peste 621.000 de beneficiari, cu un impact bugetar de 497 de milioane de lei. Pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească 600 de lei, în două tranșe, măsura vizând aproximativ un milion de persoane și un cost de 612 milioane de lei.
Gabriela Firea a anunțat că PSD nu acceptă tăierea bugetului pentru Educație și cere menținerea investițiilor locale la nivelul anului 2025.
AUTORUL RECOMANDĂ