Ioana Dogioiu, Guvernul României, comentează pentru Gândul amânarea deiciziei CCR pe pachetele fiscale : „Nu este nimic de comentat. Foarte bine, va judeca pe 8 octombrie”

Luiza Dobrescu
24 sept. 2025, 12:15, Actualitate
Ioana Dogioiu, Guvernul României, comentează pentru Gândul amânarea deiciziei CCR pe pachetele fiscale :

Judecătorii Curții Constituționale au decis să amâne majoritatea cauzelor pe care le-au avut de soluționat pe ordinea de zi. Cele 8 moțiuni, din 9, vor fi reanalizate pe data de 8 octombrie. Reacția din partea Guvernului României ne-a fost oferită de purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu. 

Printre moțiunile care vor fi reanalizate în octombrie se află și aceea referitoare la soarta pensiilor magistraților.

„Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății – amânare 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – amânare 8 octombrie

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome – RESPINGERE

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – amânare 8 octombrie”, au decis miercuri judecătorii CCR.

Premierul Ilie Bolojan va oferi mai multe răspunsuri în cadrul conferinței de presă de miercuri, de la ora 16.00, ne-a asigurat purtătorul de cuvânt al instituției.

„Nu este nimic de comentat. Foarte bine, va judeca pe 8 octombrie! Foarte bine că a respins în cazul autorităților de reglementare! Nu este o poziție oficială. La ora 16.00 are premierul conferință de presă”, spune purtătorul de cuvânt al Guvernului României, Ioana Dogioiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ședința CCR s-a terminat. Verdictul pe modificările la Legea Magistraților se amână

CCR amână votul moțiunii pensiilor magistraților/ Tudorel TOADER: „Să oprească greva și să reia judecata cauzelor!”

Adrian Toni Neacșu crede că presiunile asupra magistraților CCR și-au spus cuvântul: „Pur și simplu este inadmisibil să se pună atâta presiune”

