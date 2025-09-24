Fostul judecător al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, crede că magistrații CCR sigur nu au avut timp să parcurgă toate cele 9 moțiuni depuse și de aceea au fost amânate majoritatea. De asemenea, acesta consideră că sigur va mai exista o amânare a deciziilor.

Potrivit lui Augustin Zegrean, a fost prea multă informație de studiat pentru magistrații CCR, abia reveniți din vacanță. Reacția acestuia a fost pe măsură.

„Foarte tare! E prea mult deodată, e pus totul într-o zi, era normal. Sigur nu le-au citit. Cel puțin, la aia cu pensiile judecătorilor sunt zeci de mii de pagini. Au anunțat judecătorii că încep munca? Nu. Sigur nu le-au citit. Ei abia și-au început activitatea, după 15 septembrie. Să nu credeți că-s ei foarte preocupați de chestia asta. E mai preocupată presa. Durează și nu pot să dea într-o zi 8 dosare. Sigur va mai urma o amânare. Ni le dau pe rând, ca să nu ne șocăm deodată. E ca în serialul ăla, Stăpânul Inelelor.”

Opt dintre cele nouă sesizări de neconstituționalitate, referitoare la pachetele de legi pe fiscalitate, au fost amânate pentru data de 8 octombrie.

