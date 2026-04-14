Pericol la Cernobîl. E risc de scurgeri radioactive în cazul prăbușirii sarcofagului

Greenpeace a făcut un avertisment, și anume, acela că, prăbuşire necontrolată a învelişului care izolează reactorul nr. 4 avariat al centralei nucleare de la Cernobîl (Ucraina) ar putea creşte riscul de emisii radioactive în mediul ambiant, scrie Agerpres.

Vestigiile acestui reactor sunt acoperite de un sarcofag din oţel şi beton. El a fost construit în grabă după catastrofa din 1986, având şi de un înveliş exterior modern, un aşa-numit nou scut de protecţie.

În februarie 2025, structura metalică instalată în 2016, pentru acoperirea reactorului ce a explodat în aprilie 1986, a fost perforată de o dronă rusească.

De altfel, Ucraina a acuzat în adesea că Rusia că a vizat acest sit încă de la începutul invaziei, în anul 2022, şi că l-a lovit în 2025, avariind structura ce protejează vechiul sarcofag de la Cernobîl.

În ciuda lucrărilor de reparaţii, funcţia noii structuri de izolare a reactorului avariat nu a putut fi „pe deplin restabilită”, a avertizat Greenpeace într-un raport publicat marţi.

„Aceasta creşte riscul de scurgeri radioactive în mediul ambiant, în special în cazul unei prăbuşiri” a învelişului de protecţie intern, spune organizaţia neguvernamentală.

„Ar fi catastrofal, întrucât în interiorul sarcofagului se află 4 tone de praf extrem de radioactiv, granule de combustibil şi cantităţi enorme de particule radioactive”, a afirmat recent Shaun Burnie, specialist în domeniul nuclear în cadrul Greenpeace Ukraina.

„Deoarece noul scut de protecţie nu poate fi reparat în acest moment şi nu poate funcţiona aşa cum era prevăzut, există riscul de scurgeri radioactive”, mai spune Burnie.

Greenpeace a mai avertizat și că este necesară o demontare a elementelor instabile ale învelişului intern pentru a evita o prăbuşire necontrolată a acestuia.

Dar lucrările sunt temporizate din cauza războiului, deoarece „rachetele ruseşti sunt lansate în continuare deasupra Cernobîlului”, subliniază expertul citat.

„La 40 de ani după (catastrofa de la Cernobîl), Rusia continuă să ducă un adevărat război nuclear împotriva popoarelor Ucrainei şi Europei”, a afirmat el.

De asemenea, directorul centralei, Serghi Tarakanov, a subliniat că situaţia este extrem de „periculoasă”.

„Dacă o rachetă cade, nu doar în interiorul structurii de protecţie, ci chiar la 200 de metri distanţă, aceasta va provoca un impact extern asemănător cu cel al unui cutremur”, trage un semnal de alarmă acesta.

„Şi ceea ce ne-a arătat accidentul din 1986, (…) este că particulele radioactive nu cunosc frontiere”, a amintit el.

Costurile restaurării structurii de deasupra sarcofagului vechi de la Cernobîl, avariată de o dronă rusă în 2025, se ridică „la aproximativ 500 de milioane de euro”, afirma în martie ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

39 de ani de la explozia de la CERNOBÎL, care a expus 8,4 milioane de oameni la radiații și a contaminat 17 milioane de kilometri pătrați!

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Începe, în Olanda, procesul legat de furtul Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice de aur
14:50
Începe, în Olanda, procesul legat de furtul Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice de aur
TRANSPORT Ucrainenii lansează o rută feroviară spre litoralul bulgar, care va trece prin București
14:37
Ucrainenii lansează o rută feroviară spre litoralul bulgar, care va trece prin București
TRADIȚIE Minivacanța de Rusalii 2026. Când va fi sărbătoarea și câte zile libere vor avea angajații din România
14:25
Minivacanța de Rusalii 2026. Când va fi sărbătoarea și câte zile libere vor avea angajații din România
EDUCAȚIE Elevele românce au cucerit Europa la Matematică. Ce performanță uriașă au obținut fetele la Bordeaux și cine a depășit România la nivel mondial
13:54
Elevele românce au cucerit Europa la Matematică. Ce performanță uriașă au obținut fetele la Bordeaux și cine a depășit România la nivel mondial
DIPLOMAȚIE Șeful diplomației ruse vizitează China pentru discuții despre Ucraina, Iran și cooperarea bilaterală
13:53
Șeful diplomației ruse vizitează China pentru discuții despre Ucraina, Iran și cooperarea bilaterală
EXTERNE Iranul vrea să primească despăgubiri de război de la cinci state arabe. Ce națiuni sunt vizate de demersul Teheranului
13:38
Iranul vrea să primească despăgubiri de război de la cinci state arabe. Ce națiuni sunt vizate de demersul Teheranului
Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
Ministerul Mediului deblochează desemnarea geoparcurilor UNESCO în România
Click
Dragoș Dolănescu intervine în scandalul dintre fratele lui și Electrecord: „Cum să ceară atâția bani?”. Marea lui nemulțumire
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit un nou comportament al furnicilor
CONTROVERSĂ Vlad Voiculescu continuă războiul cu Rafila, după ce au fost publicate noi documente în scandalul Pfizer. Ce acuză Voiculescu
15:02
Vlad Voiculescu continuă războiul cu Rafila, după ce au fost publicate noi documente în scandalul Pfizer. Ce acuză Voiculescu
NEWS ALERT România sângerează. 10.000 de copii s-au născut în februarie, dar s-au înregistrat 20.000 de decese. Câți copii sub 1 an au murit numai într-o lună
14:18
România sângerează. 10.000 de copii s-au născut în februarie, dar s-au înregistrat 20.000 de decese. Câți copii sub 1 an au murit numai într-o lună
SĂNĂTATE Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
14:11
Obiceiul simplu care este extrem de eficient pentru sănătatea creierului
FLASH NEWS Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
14:03
Giorgia Meloni anunță suspendarea cooperării militare cu Israelul. Care este motivul din spatele deciziei
STATISTICĂ INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026. Cu cât s-au scumpit alimentele
13:36
INS: Prețul energiei electrice a fost în creștere cu peste 57% în luna martie 2026. Cu cât s-au scumpit alimentele
ULTIMA ORĂ Președintele Parlamentului din Slovenia face referendum pentru ieșirea țării din NATO. Nu exclude o vizită la Moscova
13:34
Președintele Parlamentului din Slovenia face referendum pentru ieșirea țării din NATO. Nu exclude o vizită la Moscova

Cele mai noi

Trimite acest link pe