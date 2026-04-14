Pericol la Cernobîl. E risc de scurgeri radioactive în cazul prăbușirii sarcofagului

Greenpeace a făcut un avertisment, și anume, acela că, prăbuşire necontrolată a învelişului care izolează reactorul nr. 4 avariat al centralei nucleare de la Cernobîl (Ucraina) ar putea creşte riscul de emisii radioactive în mediul ambiant, scrie Agerpres.

Vestigiile acestui reactor sunt acoperite de un sarcofag din oţel şi beton. El a fost construit în grabă după catastrofa din 1986, având şi de un înveliş exterior modern, un aşa-numit nou scut de protecţie.

În februarie 2025, structura metalică instalată în 2016, pentru acoperirea reactorului ce a explodat în aprilie 1986, a fost perforată de o dronă rusească.

De altfel, Ucraina a acuzat în adesea că Rusia că a vizat acest sit încă de la începutul invaziei, în anul 2022, şi că l-a lovit în 2025, avariind structura ce protejează vechiul sarcofag de la Cernobîl.

În ciuda lucrărilor de reparaţii, funcţia noii structuri de izolare a reactorului avariat nu a putut fi „pe deplin restabilită”, a avertizat Greenpeace într-un raport publicat marţi.

„Aceasta creşte riscul de scurgeri radioactive în mediul ambiant, în special în cazul unei prăbuşiri” a învelişului de protecţie intern, spune organizaţia neguvernamentală. „Ar fi catastrofal, întrucât în interiorul sarcofagului se află 4 tone de praf extrem de radioactiv, granule de combustibil şi cantităţi enorme de particule radioactive”, a afirmat recent Shaun Burnie, specialist în domeniul nuclear în cadrul Greenpeace Ukraina.

„Deoarece noul scut de protecţie nu poate fi reparat în acest moment şi nu poate funcţiona aşa cum era prevăzut, există riscul de scurgeri radioactive”, mai spune Burnie.

Greenpeace a mai avertizat și că este necesară o demontare a elementelor instabile ale învelişului intern pentru a evita o prăbuşire necontrolată a acestuia.

Dar lucrările sunt temporizate din cauza războiului, deoarece „rachetele ruseşti sunt lansate în continuare deasupra Cernobîlului”, subliniază expertul citat.

„La 40 de ani după (catastrofa de la Cernobîl), Rusia continuă să ducă un adevărat război nuclear împotriva popoarelor Ucrainei şi Europei”, a afirmat el.

De asemenea, directorul centralei, Serghi Tarakanov, a subliniat că situaţia este extrem de „periculoasă”.

„Dacă o rachetă cade, nu doar în interiorul structurii de protecţie, ci chiar la 200 de metri distanţă, aceasta va provoca un impact extern asemănător cu cel al unui cutremur”, trage un semnal de alarmă acesta. „Şi ceea ce ne-a arătat accidentul din 1986, (…) este că particulele radioactive nu cunosc frontiere”, a amintit el.

Costurile restaurării structurii de deasupra sarcofagului vechi de la Cernobîl, avariată de o dronă rusă în 2025, se ridică „la aproximativ 500 de milioane de euro”, afirma în martie ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot.

