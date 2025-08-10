Prima pagină » Actualitate » Pericolul nevăzut din piscinele publice. Cum reduci riscul de boli cauzate de germenii din apă

10 aug. 2025, 11:49, Actualitate
Foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În zilele de toride de vară, o baie în piscină este binevenită. Cu toate acestea, puțini oameni își pun problema dacă apa din bazinul ales este curată.

Astfel, un imunolog și specialist în boli in infecțioase a studiat modul în care germenii se răspândesc în spațiile publice și cum poți preveni răspândirea lor!

Înotul, mai ales în piscinele publice și parcurile acvatice au o serie de riscuri specifice, de la iritații minore ale pielii și până la infecții gastrointestinale, a scris medicul într-un articol pe Live Science.

Referitor la germenii care contaminează piscinele, vestea bună e că clorul, care este utilizat pe scară largă în piscine, este eficient în uciderea multor agenți patogeni. Vestea mai puțin bună este că clorul nu acționează instantaneu și nu ucide totul. În fiecare vară, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor emite alerte cu privire la epidemii referitoare la înotul în piscine publice și parcuri acvatice, cauzate de expunerea la germeni.

Astfel, un raport al CDC din 2023 a înregistrat peste 200 de epidemii care au fost asociate cu piscinele între 2015 și 2019 în întreaga SUA, afectând peste 3.600 de persoane.

Aceste epidemii au inclus infecții ale pielii, probleme respiratorii, infecții ale urechii și tulburări de ordin gastrointestinal. În timp ce multe dintre consecințele acestor infecții sunt ușoare, unele pot fi chiar grave.

Chiar și într-o piscină tratată corespunzător cu clor, unii dintre patogeni pot să persiste de la câteva minute și până la câteva zile.

Unul dintre cei mai comuni este Cryptosporidium, un microb microscopic care provoacă diaree apoasă. Parazitul unicellular are o coajă exterioară dură ce îi permite să supraviețuiască în apa tratată cu clor până la 10 zile.

Acesta se răspândește atunci când materiile fecale, adesea provenite de la o persoană cu diaree, intră în apă și sunt înghițite de un alt înotător. Până și o cantitate mică, invizibilă cu ochiul liber, poate să infecteze zeci de persoane.

De asemenea, un alt germen comun este Pseudomonas aeruginosa, o bacterie ce provoacă erupții cutanate în jacuzzi și otită externă. Virusuri ca norovirusul și adenovirusul pot, de asemenea, să persiste în apa piscinei și să provoace boli.

Înotătorii introduce în apă o serie de reziduuri corporale, chiar și transpirație, urină, uleiuri și cellule ale pielii. Aceste substanțe, mai ales transpirația și urina, interacționează cu clorul pentru a forma produse chimice secundare, denumite cloramine, ce pot prezenta riscuri pentru sănătate.

Produsele secundare sunt responsabile pentru mirosul puternic de clor. De altfel, o piscină curată nu ar trebui să aibă acest miros puternic de clor, ci niciun alt miros, evident.

Cum te protejezi la o piscină publică

Mai întâi, trebuie să faci duș înainte de a înota. Clătirea timp de cel puțin un minut îndepărtează cea mai mare parte a murdăriei și a uleiurilor de pe corp care reduc eficacitatea clorului. De evitat piscina, dacă ești bolnav, mai ales dacă ai diaree sau o rană deschisă. Germenii se pot răspândi rapid în apă. Trebuie, de asemenea, să încerci să nu înghiți apă, pentru a minimiza riscul de a ingera germeni.

Dacă ai fost diagnosticat cu criptosporidioză, denumită adesea cripto”, trebuie să aștepți două săptămâni după încetarea diareei înainte de a reveni la piscină.

Fă pauze frecvente la toaletă. Atât pentru copii, cât și pentru adulți, pauzele regulate la toaletă ajută la prevenirea accidentelor în piscină.

Verifică, de asemenea, scutecele la fiecare oră și schimbă-le departe de piscină, pentru a preveni contaminarea fecală.

Trebuie, de asemenea, să îți usuci bine urechile după înot, pentru a preveni otita externă, și nu în ultimul rând, fă duș după înot pentru a îndepărta germenii de pe piele.

