Scene de groază la un show auto după ce un monster truck, scăpat de sub control, a intrat în public. Bilanț tragic: trei morți și zeci de răniți

Un grav accident petrecut în timpul unui eveniment auto din Columbia s-a transformat într-o tragedie, după ce un monster truck a scăpat de sub control și a intrat în spectatori. Bilanțul provizoriu indică trei morți, printre care o fetiță, și 38 de răniți.

Un spectacol automobilistic organizat duminică în orașul Popayán s-a încheiat dramatic, după ce un vehicul de tip monster truck a pătruns în zona rezervată publicului, provocând panică, victime și scene de haos în fața a sute de spectatori, scrie BBC.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile columbiene, șoferița vehiculului a pierdut controlul după o acrobație pe traseul cu obstacole. Monster truck-ul nu a mai putut fi oprit, a rupt barierele metalice de protecție și s-a izbit violent de mulțimea aflată la marginea circuitului.

Imaginile apărute pe rețelele sociale surprind momentul dramatic în care uriașul 4×4, echipat cu roți supradimensionate, accelerează necontrolat către zona spectatorilor, în timp ce oamenii încearcă disperat să fugă din calea impactului.

„Suntem profund îndureraţi de acest accident (…) care a provocat, conform cifrelor provizorii, peste 38 de răniţi şi 3 morţi”, a declarat Juan Carlos Muñoz, primarul orașului Popayán.

Printre persoanele care și-au pierdut viața se află și o fetiță, în timp ce mai mulți minori au fost răniți, potrivit presei locale. Echipaje de pompieri, paramedici și personal medical au intervenit rapid la locul tragediei, acordând îngrijiri victimelor și transportând răniții către spitalele din oraș.

Anchetă după accidentul care a șocat Columbia

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului și pentru a verifica dacă măsurile de siguranță de la eveniment au fost suficiente pentru protejarea spectatorilor.

