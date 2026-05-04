Sindicaliştii de la Apele Române „Mureşul” sunt pe scările instituţiei. Pe 14 mai vin să protesteze sub fereastra ministrului Diana Buzoianu

Luiza Dobrescu
Sindicaliştii de la Apele Române
Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR), afiliat la Blocul Naţional Sindical, desfășoară o acțiune de protest la sediile administrațiilor bazinale și ale sistemelor de gospodărire a apelor din întreaga țară.

Protestul are loc ca urmare a blocajului în procesul de negociere a Contractului Colectiv de Muncă. După eșecul negocierilor din toamna anului 2025, când documentul nu a putut fi înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din cauza nerespectării prevederilor legale.

„Conducerea Administrației Naționale Apele Române (ANAR) a ales să continue în aceeași manieră: lipsă de transparență, refuzul de a comunica informații complete și la timp, ignorarea dialogului social. Aceste practici au dus inevitabil la declanșarea conflictului de muncă.

Mai grav, în contextul obligațiilor legale privind reducerea cheltuielilor în instituțiile publice, există prevederi clare — inclusiv în OUG nr. 7/2026 — care interzic adoptarea unor măsuri fără consultarea organizațiilor sindicale. Cu toate acestea, ANAR a implementat deja decizii fără respectarea acestor obligații, afectând direct salariații din teritoriu.

În timp ce la nivel central numărul angajaților a crescut semnificativ în ultimii ani, iar aceștia beneficiază inclusiv de sporuri pentru proiecte europene, soluțiile propuse vizează reducerea personalului din teritoriu, blocarea promovărilor și menținerea unor salarii mici pentru cei care muncesc efectiv pe teren. Cu alte cuvinte, sunt afectați tocmai cei care intervin în situații de urgență, care lucrează în condiții dificile și care asigură funcționarea reală a sistemului”, transmit sindicaliştii.

Aceştia mai spun că „în lipsa unui răspuns real din partea autorităților, acțiunile de protest vor continua”.

„Următorul pas este organizarea unui marș de protest la sediul ANAR și la Ministerul Mediului, programat pentru data de 14 mai. De asemenea, dacă situația nu se deblochează și dialogul social rămâne blocat, nu este exclusă nici declanșarea unor forme mai dure de protest, inclusiv încetarea activității”, mai spun sindicaliştii.

