Fiul lui Sever Mureșan încearcă să recupereze Dacia Felix: „Acțiunile noastre au fost anulate fraudulos”

Alexandra Anton Marinescu
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Stephane Mureșan a vorbit despre planurile sale actuale și despre demersurile pe care le face pentru a recupera afacerile construite de tatăl său, Sever Mureșan. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Fiul fostului bancher spune că a început o luptă juridică pentru recuperarea acțiunilor din fosta Bancă Dacia Felix.

În dialogul din „Martorii”, Stephane Mureșan a explicat că, deși nu a fost implicat direct în afacerile tatălui său în trecut, acum simte o responsabilitate morală de a continua demersurile începute de acesta. El a menționat că dosarul legat de Dacia Felix era deja în curs înainte de plecarea tatălui său, însă acum a devenit o prioritate personală.

Stephane Mureșan: „67% sunt acțiunile noastre în Dacia Felix”

Stephane Mureșan susține că există o decizie definitivă a instanței care confirmă drepturile familiei asupra unei părți semnificative din acțiuni. Potrivit lui, încercările de a bloca accesul la aceste drepturi au fost realizate prin diverse amânări și proceduri.

„Deși nu am avut implicări pe partea de business cu tata, acum că a plecat, am datoria morală în numele familiei și în numele lui să mă lupt ca să rezolv și să recuperez tot ce a încercat și tot ce a construit el la un moment dat. Și aici, nu ne ascundem după deget, vorbim de Dacia Felix. Dosarul Dacia Felix, deja îl pornisem înainte de plecarea lui, dar acum a devenit și mai important pentru mine, în special din punct de vedere moral.”, afirmă acesta.

El a explicat că banca nu a dispărut, ci ar funcționa în continuare sub o altă denumire.

„Lucrurile se vor întâmpla pentru că există o decizie definitivă de la Înalta Curte din România. Ei au încercat tot felul de tertipuri ca să amâne, ca să ne țină la distanță. Banca există în continuare. Este vorba de First Bank. First Bank, care a fost recent preluată de Intesa, dar este aceeași banca.”, spune Stephane Mureșan.

În același timp, el respinge ideea că banca ar fi fost falimentată în mod legitim.

„Povești cum că banca a fost falimentată sau că a fost devalizată, astea sunt doar povești. Fapta este total diferită. Dacia Felix există în continuare, iar acțiunile noastre au fost anulate fraudulos. Și există în sensul ăsta o decizie definitivă. 67% sunt acțiunile noastre în Dacia Felix.”, afirmă invitatul.

