Primul-ministru al României a felicitat și el echipele care la Campionatul Mondial de robotică, din Houston, SUA, au obținut rezultate extraordinare. „Respect pentru performanță!”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Șeful Executivului a menționat toate cele patru echipe românești care au ocupat primele locuri la competiția de robotică din America.

„RESPECT PENTRU PERFORMANȚĂ!

Felicitări reprezentanților României care ne-au dat motive de bucurie în ultimele zile!

Patru echipe de tineri români sunt printre câștigătorii campionatului mondial de robotică „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, una dintre cele mai importante competiții de acest gen pentru elevi din lume.

Ne-au reprezentat:

  • Echipa Velocity de la Liceul „Gheorghe Munteanu Murgoci” din Brăila – titlul mondial;
  • Echipa Heart of RoBots de la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzău – locul al II-lea;
  • Echipa Quantum Robotics de la Liceul Internațional de Informatică din București – locul al III-lea;
  • Echipa AiCitizens de la Colegiul Național „Al. I. Cuza” din Focșani – locul al IV-lea”, a scris pe Facebook Ilie Bolojan.

Totodată, primul-ministru Ilie Bolojan l-a felicitat și pe Cristi Chivu, care a cucerit titlul în Serie A cu Inter Milano: „De asemenea, duminică seara, Cristian Chivu a devenit primul antrenor de fotbal român care câștigă Campionatul Italiei. Sunt noi confirmări că românii pot performa la cel mai înalt nivel prin seriozitate, pasiune și profesionalism.

Hai România!”.

