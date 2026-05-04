Stephane Mureșan despre experiența din penitenciar: realitatea din spatele gratiilor

Serdaru Mihaela

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Stephane Mureșan a vorbit despre perioada petrecută în penitenciar și despre șocul inițial trăit la intrarea în sistemul de detenție. Urmărește aici, integral, emisiunea Martorii 

În emisiunea „Martorii”, Stephane Mureșan povestește cum a fost perioada petrecută în penitenciar. El spune că realitatea este mult mai grea decât își imaginează oamenii de afară.

„Toată lumea spunea: «O să vezi că e extraordinar. Ai sală de sport, ai teren de fotbal, ai de toate.» De fapt, nu este așa. Este un șoc foarte mare, spune Stephane.”

Condiții dificile și spațiu foarte mic

Stephane Mureșan descrie condițiile ca fiind dure. Într-o cameră de detenție pot sta foarte multe persoane într-un spațiu mic. El spune că:

  • sunt mulți deținuți într-o cameră mică
  • există perioadă de carantină la început
  • gratiile și regulile sunt peste tot

Deși unii spun că există sală de sport sau teren de fotbal, realitatea zilnică este diferită.

Adaptarea la viața din închisoare

Un aspect important este obișnuința. În timp, oamenii se adaptează. Totuși, acest proces de adaptare poate deveni periculos din punct de vedere psihic. În plus, el poate influența modul de gândire.

„Te obișnuiești cumva cu condițiile acestea, și acesta este, de fapt, cel mai trist lucru, pentru că ajungi să te obișnuiești cu ele. Iar când te trezești la realitate și îți dai seama că te-ai obișnuit, te sperii foarte tare” , explică Stephane

Colegii de cameră și situații tensionate

Stephane Mureșan povestește că în aceeași cameră au fost persoane cu fapte grave, inclusiv cazuri de violență sau alte infracțiuni serioase. Totuși, el spune că nu au existat conflicte majore în camera lui. Au fost mulți oameni agresivi și în cameră, și în celulă, și la plimbare.

„Au fost oameni acuzați de proxenetism și omor, iar unul dintre ei și-a violat copiii. Deci, au fost niște cazuri destul de complicate. La noi, cel puțin, nu exista violență” , povestește Stephane Mureșan

Mărturia lui Stephane Mureșan din „Martorii” arată o imagine dură a vieții din penitenciar. Condițiile grele, spațiul mic și adaptarea forțată la acest mediu sunt elementele principale ale experienței sale.

