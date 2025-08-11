Persoanele fără adăpost din Washington, EVACUATE! Trump: „Vă vom oferi locuri unde să stați, dar departe de Capitală”

Înaintea celei mai importante întâlniri de la preluarea mandatului de președinte, cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, vineri, 15 august, în Alaska, Donald Trump și-a făcut timp să se ocupe și de problema persoanelor fără adăpost din Washington. El a promis să-i evacueze pe toți cei care nu dețin o locuință și stau pe străzile capitalei Americii.

Agenția Reuters scrie, referitor la acest subiect, că primarul Washingtonului nu remarcă nicio creștere actuală a criminalității, care să susțină demersul președintelui Trump.

Garda Națională, desfășurată la Washington?

Administrația Trump se pregătește să trimită sute de militari ai Gărzii Naționale la Washington, a declarat un oficial american. Această strategie considerată de unii ca fiind controversată a mai fost folosită recent de președinte și în Los Angeles pentru a combate protestele legate de imigrație. Și pe Coasta de Vest a existat o opoziție a autorităților locale.

Sursa citată a mai precizat că Trump nu a luat încă o decizie finală, iar numărul militarilor și rolul acestora sunt în discuție. Spre deosebire de California și de celelalte state, unde guvernatorul decide, de obicei, activarea Gărzii Naționale, în Washington D.C. președintele are control direct asupra acesteia.

„Persoanele fără adăpost trebuie să plece IMEDIAT!”, a scris Trump pe o rețea de socializare. „Vă vom oferi locuri unde să stați, dar DEPARTE de Capitală. Infractorii, voi nu trebuie să plecați! Vă vom băga la închisoare, acolo unde vă este locul”, a mai notat liderul american.

Casa Albă a refuzat să explice ce autoritate legală ar folosi Trump pentru a evacua persoane din Washington. Președintele SUA controlează doar terenurile și clădirile federale din oraș.

Trump intenționează să susțină o conferință de presă pentru a „opri criminalitatea violentă din Washington D.C”. Nu este clar dacă atunci va oferi mai multe detalii despre planul de evacuare.

Ce spune primarul Washingtonului

Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, ales din partea Partidului Democrat, declarat că „orașul nu se confruntă cu un val de criminalitate. Este adevărat că am avut o creștere îngrijorătoare a criminalității în 2023, dar nu suntem în 2023”.

„Am petrecut ultimii doi ani reducând criminalitatea violentă din acest oraș, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani”, a mai punctat Bowser.

