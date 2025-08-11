Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, acuză liderii europeni că sabotează eforturile Statelor Unite de a găsi o soluție pentru conflictul din Ucraina. Mai mult acesta susține că autoritățile de la Kiev au apelat la membri ai cartelurilor de droguri din America Latină pentru a lupta pe front.

„În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front”, a afirmat Medvedev, duminică, pe canalul său Telegram, citat de agenția TASS.

Mai exact, principalii lideri europeni și-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomație activă, un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra Federației Ruse’” poate reuși să pună capăt războiului dintre Ucraina și Rusia, potrivit unui comunicat difuzat duminică, relatează AFP.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”,a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Medevedev: Kievul trimite pe front ucigași din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic

Fostul președinte al Rusiei (2008-2012) acuză Kievul „angajarea de către regimul de la Kiev a unor ucigaşi din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media şi serialele TV despre crimele legate de droguri: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generacion” şi altele”.

Medvedev a susținut că „firma Segurcol Ltd., cu sediul în Medellin, recrutează bandiţi”, însă „luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldaţi slabi”.

„Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu şi-au găsit odihna veşnică în pământul umed”, a adăugat acesta.

Reamintim, că Rusia trimite de asemenea pe fronul din Ucraina, zeci de mii se soldați străini din țări precum Coreeea de Nord, Camerun, Nigeria, chiar și China.