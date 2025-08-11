Prima pagină » Știri externe » Dmitri Medvedev acuză Europa că sabotează eforturile SUA pentru ca Rusia să oprească RĂZBOIUL din Ucraina: „Imbecilii europeni împiedică pacea”

Dmitri Medvedev acuză Europa că sabotează eforturile SUA pentru ca Rusia să oprească RĂZBOIUL din Ucraina: „Imbecilii europeni împiedică pacea”

Denis Andrei
11 aug. 2025, 09:29, Știri externe
Dmitri Medvedev acuză Europa că sabotează eforturile SUA pentru ca Rusia să oprească RĂZBOIUL din Ucraina: „Imbecilii europeni împiedică pacea”

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, acuză liderii europeni că sabotează eforturile Statelor Unite de a găsi o soluție pentru conflictul din Ucraina. Mai mult acesta susține că autoritățile de la Kiev au apelat la membri ai cartelurilor de droguri din America Latină pentru a lupta pe front.

„În timp ce imbecilii europeni încearcă să împiedice încercările SUA de a rezolva conflictul ucrainean, regimul agonizant Bandera recrutează în panică cele mai josnice gunoaie ale umanităţii pentru a lupta pe front”, a afirmat Medvedev, duminică, pe canalul său Telegram, citat de agenția TASS.

Mai exact, principalii lideri europeni și-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomație activă, un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra Federației Ruse’” poate reuși să pună capăt războiului dintre Ucraina și Rusia, potrivit unui comunicat difuzat duminică, relatează AFP.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”,a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Medevedev: Kievul trimite pe front ucigași din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic

Fostul președinte al Rusiei (2008-2012) acuză Kievul „angajarea de către regimul de la Kiev a unor ucigaşi din cartelurile de droguri din Columbia şi Mexic, ale căror nume sunt cunoscute în întreaga lume, judecând după relatările mass-media şi serialele TV despre crimele legate de droguri: „Clan del Golfo”, „Sinaloa”, „Jalisco Nueva Generacion” şi altele”.

Medvedev a susținut că „firma Segurcol Ltd., cu sediul în Medellin, recrutează bandiţi”, însă „luptătorii cartelurilor de droguri se dovedesc a fi soldaţi slabi”.

„Prin urmare, trupele noastre îi distrug atât de repede încât transportatorii de sicrie nu au timp să adune sicriele tuturor celor care nu şi-au găsit odihna veşnică în pământul umed”, a adăugat acesta.

Reamintim, că Rusia trimite de asemenea pe fronul din Ucraina, zeci de mii se soldați străini din țări precum Coreeea de Nord, Camerun, Nigeria, chiar și China.

Citește și

ANALIZĂ EXCLUSIV Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri”
08:30
Singurul mare RISC al negocierii Trump – Putin din Alaska. Analist: „România este absentă, asta arată felul în care suntem percepuți de parteneri”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 675. America, de acord cu planul Israelului de a ocupa complet Fâșia Gaza. „Are dreptul”
07:32
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 675. America, de acord cu planul Israelului de a ocupa complet Fâșia Gaza. „Are dreptul”
ACTUALITATE Turcia, zguduită de un cutremur terifiant. Seismul a fost resimțit și la Istanbul
21:28
Turcia, zguduită de un cutremur terifiant. Seismul a fost resimțit și la Istanbul
ULTIMA ORĂ Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin – Trump: „Va fi o ocazie de a-l testa”
19:32
Mark Rutte, secretarul general al NATO, REACȚIE despre întâlnirea Putin – Trump: „Va fi o ocazie de a-l testa”
VIDEO Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins
19:10
Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins
REACȚIE Ponta deplânge reacția Bucureștiului la întâlnirea Trump-Putin: Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți
18:37
Ponta deplânge reacția Bucureștiului la întâlnirea Trump-Putin: Niciodată, în ultima sută de ani, liderii României nu au fost atât de nepregătiți
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din Republica Moldova
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Anvelope chinezești pe mașină? Avantaje și dezavantaje comparativ cu brandurile consacrate
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
Maiaua, inima pâinii țărănești. Rețeta gustului autentic, imposibil de cumpărat din magazin
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
HOROSCOP 12 august 2025. Zi decisivă pentru o zodie! Astrele îi pregătesc o surpriză care i-ar putea schimba cursul vieții. Ce o așteaptă și cum se va adapta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Ziua în care s-a născut ultimul membru al dinastiei de Medici
ACTUALITATE Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
09:12
Cât costă o noapte de cazare la Băile Felix, acum, în august 2025. Ce decizie au luat hotelierii, după majorarea TVA
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
09:03
Primarul Buzăului își anunță susținerea pentru Titus Corlăţean la șefia PSD: „Şi-a propus să schimbe actuala echipă de conducere a partidului”
OPINIE Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?
08:59
Preşedinte de ţară sau preşedinte de partid?
ACTUALITATE Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți
08:52
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul. Astăzi suntem căsătoriți
SĂNĂTATE ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”
08:46
ENDOMETRIOZA, o boală tot mai frecventă, diagnosticată inclusiv la adolescente de 14 ani. „Aceste cazuri nu mai sunt o excepție”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1265. Statele nordice și cele trei țări baltice nu sunt de acord cu negocierile Trump – Putin. Ce soluție propun
08:08
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1265. Statele nordice și cele trei țări baltice nu sunt de acord cu negocierile Trump – Putin. Ce soluție propun