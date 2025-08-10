Peste 10.000 de hoteluri din Europa dau în judecată platforma Booking.com. Care este motivul

Peste 10.000 de hoteluri din Europa doresc să deschidă o acțiune comună în instanță împotriva Booking.com, cu sediul la Amsterdam, ca să solicite compensații pentru pierderile înregistrate în urma folosirii de către platforma de rezervări a așa-zisei „clauze a celui mai mic preț”, a transmis DPA.

Această clauză, care interzice hotelurilor să ofere camere pe propriile lor site-uri la un preț mai scăzut decât pe Booking.com, este percepută ca fiind ilegală de către hotelieri. Platforma dorea să evite clienții care verificau prețurile pe Booking.com și apoi făceau rezervări pe site-urile hotelurilor.

Hotelurile citează decizia Curții Europene de Justiție (CJUE) din 19 septembrie 2024 care stabilește că este ilegală „clauza celui mai mic preț”.

Platformele precum Booking.com pot să opereze fără reglementări de acest tip, a hotărât CJUE. În urma adoptării de către UE a Actului legislative în ce privește piețele digitale (DMA), în 2024, Booking.com a suprimat clauza în Europa.

„Hotelierii europeni au suferit mult timp din cauza condițiilor incorecte și a costurilor excesive. Acum este momentul să ne unim și să cerem despăgubiri”, a precizat Alexandros Vassilikos, președintele Asociației sectorului ospitalității HOTREC.

„Inițiativa comună trimite un mesaj clar: practicile abuzive de pe piața digitală nu vor fi tolerate de sectorul ospitalității din Europa”, a adăugat el.

Prin procesul colectiv, hotelierii cer compensații pentru pagubele înregistrate în perioada 2004-2024. Acțiunea comună în instanță, sprijinită de HOTREC, dar și de peste 30 de asociații hoteliere naționale, o să aibă loc într-un tribunal din Țările de Jos.

Potrivit unui studiu realizat de HOTREC și Colegiul hotelierilor din Elveția, Booking Holdings avea în anul 2023 o cotă de piață de 71% în Europa, însă în ultimii ani s-a redus considerabil ponderea rezervărilor directe.

