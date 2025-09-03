Prima pagină » Actualitate » Peste 33.000 de pagini de documente legate de dosarul EPSTEIN, publicate de Congresul SUA

03 sept. 2025, 11:37, Actualitate
Peste 33.000 de pagini de documente legate de afacerea Jeffrey Epstein au fost făcute publice de către o comisie a Camerei Reprezentanților din SUA, care le-a obținut de la Departamentul de Justiție, notează AFP.

Apariția acestor documente, publicate „la întâmplare” într-un fișier online partajat, intervine într-un moment în care Administrația Trump este acuzată de lipsă de transparență în cazul miliardarului newyorkez care a murit în închisoare în 2019, înainte de startul procesului său pentru infracțiuni sexuale.

Trump, criticat de toată lumea

După luni de zile în care le-a promis susținătorilor săi dezvăluiri senzaționale în acest caz, Donald Trump se confruntă cu reacții negative de când administrația sa a anunțat, la începutul lunii iulie, că nu a descoperit nicio dovadă nouă care să justifice publicarea unor documente suplimentare sau lansarea unei noi anchete.

De atunci, președintele american a multiplicat inițiativele pentru a încerca să stingă controversa, care inflamează Statele Unite, chiar și în rândul bazei sale electorale.

Fostul său avocat personal, Todd Blanche, acum înalt funcționar la Departamentul de Justiție, a interogat-o pe complicea și partenera lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, la sfârșitul lunii iulie, înainte ca transcrierea acestui interviu să fie publicată, în august.

Moartea lui Jeffrey Epstein prin sinucidere, conform autorităților, a alimentat nenumărate teorii ale conspirației, conform cărora ar fi fost ucis pentru a preveni dezvăluiri incomode despre personalități importante.

„Ne-am ținut de promisiuni”

O comisie a Camerei Reprezentanților din Statele Unite a făcut public, miercuri, 3 septembrie, mai mult de 33.000 de pagini de documente legate de Jeffrey Epstein, finanțatorul newyorkez decedat în 2019, înainte de procesul său pentru infracțiuni sexuale.

Publicarea documentelor intervine într-un context de acuzații privind lipsa de transparență a administrației Trump în acest caz, care a alimentat numeroase teorii ale conspirației.

„Ne-am ținut de promisiuni. Am primit documentele și sunt convins că și Casa Albă va colabora cu noi”, a declarat președintele comisiei, republicanul James Comer.

Însă, reacțiile sunt împărțite. Democratul Ro Khanna, membru al comisiei, a afirmat: „Doar 3% dintre documentele transmise comitetului de supraveghere sunt noi. Restul este, deja, public”. Colega sa, Summer Lee, a adăugat că documentele de la Departamentul Justiției sunt „în mare parte mii de pagini de conținut reciclat, deja pus la dispoziția publicului”.

Publicarea masivă a documentelor are scopul de a răspunde solicitărilor insistente de transparență venite din partea mai multor aleși republicani și de a clarifica informațiile legate de „afacerea” Epstein.

