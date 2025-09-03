Peste 33.000 de pagini de documente legate de dosarul EPSTEIN, publicate de Congresul SUA

Peste 33.000 de pagini de documente legate de afacerea Jeffrey Epstein au fost făcute publice de către o comisie a Camerei Reprezentanților din SUA, care le-a obținut de la Departamentul de Justiție, notează AFP.

Apariția acestor documente, publicate „la întâmplare” într-un fișier online partajat, intervine într-un moment în care Administrația Trump este acuzată de lipsă de transparență în cazul miliardarului newyorkez care a murit în închisoare în 2019, înainte de startul procesului său pentru infracțiuni sexuale.

Trump, criticat de toată lumea

După luni de zile în care le-a promis susținătorilor săi dezvăluiri senzaționale în acest caz, Donald Trump se confruntă cu reacții negative de când administrația sa a anunțat, la începutul lunii iulie, că nu a descoperit nicio dovadă nouă care să justifice publicarea unor documente suplimentare sau lansarea unei noi anchete.

De atunci, președintele american a multiplicat inițiativele pentru a încerca să stingă controversa, care inflamează Statele Unite, chiar și în rândul bazei sale electorale.

Fostul său avocat personal, Todd Blanche, acum înalt funcționar la Departamentul de Justiție, a interogat-o pe complicea și partenera lui Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, la sfârșitul lunii iulie, înainte ca transcrierea acestui interviu să fie publicată, în august.

Moartea lui Jeffrey Epstein prin sinucidere, conform autorităților, a alimentat nenumărate teorii ale conspirației, conform cărora ar fi fost ucis pentru a preveni dezvăluiri incomode despre personalități importante.

„Ne-am ținut de promisiuni”

O comisie a Camerei Reprezentanților din Statele Unite a făcut public, miercuri, 3 septembrie, mai mult de 33.000 de pagini de documente legate de Jeffrey Epstein, finanțatorul newyorkez decedat în 2019, înainte de procesul său pentru infracțiuni sexuale.

Publicarea documentelor intervine într-un context de acuzații privind lipsa de transparență a administrației Trump în acest caz, care a alimentat numeroase teorii ale conspirației.

„Ne-am ținut de promisiuni. Am primit documentele și sunt convins că și Casa Albă va colabora cu noi”, a declarat președintele comisiei, republicanul James Comer.

Însă, reacțiile sunt împărțite. Democratul Ro Khanna, membru al comisiei, a afirmat: „Doar 3% dintre documentele transmise comitetului de supraveghere sunt noi. Restul este, deja, public”. Colega sa, Summer Lee, a adăugat că documentele de la Departamentul Justiției sunt „în mare parte mii de pagini de conținut reciclat, deja pus la dispoziția publicului”.

Publicarea masivă a documentelor are scopul de a răspunde solicitărilor insistente de transparență venite din partea mai multor aleși republicani și de a clarifica informațiile legate de „afacerea” Epstein.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Melania Trump amenință cu un PROCES de 1.000.000.000 de dolari împotriva lui Hunter Biden în scandalul Epstein

Bill Clinton și soția sa, Hillary, citați de Congresul SUA să depună mărturie despre omul de afaceri Jeffrey Epstein