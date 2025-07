Peste 70% dintre directorii de școli din România au predat în ultimul an în regim de plata cu ora. În total, statul le-a achitat peste 1,5 milioane de euro. Pentru a face economii, din toamnă, directorii și inspectorii nu mai au dreptul la plata cu ora, iar norma lor de predare crește la 10 ore pe săptămână.

Ministerul Educației a precizat că în ultimele nouă luni, peste 6500 de directori și directori adjuncți, adică mai mult de 70% din numărul total de directori de școli din întreaga țară, plus aproximativ 1000 de inspectori școlari, au fost remunerați prin sistemul plata cu ora.

„De 15 ani, de când conduc acest colegiu împreună cu un adjunct, nici eu, nici adjunctul nu am avut ore la plata cu ora, nici măcar o oră, cu excepția ultimului an școlar în care a trebuit să plece în timpul anului școlar un coleg de-al nostru de matematică. Mi se pare foarte mult. Nu am știut că atât de mulți directori. Pot să zic că sunt chiar un pic invidioasă. Eu nu, nici nu mi-am pus problema vreodată să iau vreo oră în plus pentru că nu am timp.”, a precizat Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale din București.