Firul vieții bolnavilor de cancer s-a încurcat în plasa țesută, pe de o parte, de beneficiile profesionale ale magistraților, pe de altă parte, de interesele politice ale guvernului Bolojan. Altfel spus, dreptul la viață al acestor pacienți depinde de deznodământul care va fi pronunțat de CCR pe legea reformei pensiilor magistraților. În contextul în care CCR a amânat o decizie, instanțele sunt blocate în continuare. Practic, se blochează dreptul pacientului de a avea acces la tratamente de ultimă generație, o șansă semnificativă de a-și prelungi viața.

În nevoia sa disperată de bani, guvernul Bolojan a vrut chiar să anuleze ordonanța președințială care asigură judecarea în regim de urgență a unor astfel de procese.

Instanțele sunt blocate de cel puțin o lună

Protestele magistraților durează de cel puțin o lună, în urma reformei pensiilor prevăzute de guvern, și este posibil să continue și după propunțarea CCR din 8 octombrie.

În ultimul deceniu, 500 de pacienți oncologi care nu aveau acces imediat și gratuit la medicamente țintite pentru tipul de cancer de care sufereau au dat statul în judecată și au câștigat. Peste 95 la sută din instanțe dau câștig de cauză pacienților.

Curtea de Apel București a suspendat, pe 11 septembrie, un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentului, a reclamat avocatul pacientului pentru Digi24.ro. Suspendarea vine în contextul protestului magistraților.

Guvernul a vrut să elimine ordonanța președințială, procedura rapidă pentru pacienții cu afecțiuni grave

Tratamentele oncogene au un cost exorbitant, în special medicamentele de ultimă generație, cu șanse mai mari de a crește durata vieții în cazul acestei boli nemiloase. De notat că un astfel de tratament începe de la 5.000 de euro lunar, în anumite cazuri existând tratamente care ajung chiar la 100.000 lei lunar.

Un proces „clasic” în România „durează unul – doi ani”, iar pentru un pacient bolnav de cancer, care are nevoie de tratament urgent, „un astfel de termen poate fi fatal”, crede avocatul care a reprezentat mii de pacienți în instanță, Dan Cimpoeru. Aceștia au apelat la o procedură rapidă – ordonanța președințială, o procedură pe care Guvernul, prin Ministerul Sănătății, a vrut s-o elimine ca variantă pentru pacienții cu afecțiuni grave care nu au acces la tratament decontat. Însă, propunerea a fost retrasă în final.

Augustin Zegrean: Dacă CCR dă decizia miercuri, le dau bani a doua zi?

Pe această temă, fostul judecător al CCR Augustin Zegrean a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că nu protestul magistraților pune în pericol viața pacienților cu cancer, ci atitudinea Guvernului.

„Guvernul este de vină, e o apărare a guvernanților să susțină că greva magistraților pune viața pacienților în pericol. Care, de fapt, e un protest, nu o grevă. Dacă ar da bani (n.r. – bolnavilor), nu s-ar mai ajunge la procese. Au găsit această scuză cu protestul, dar e o fractură de logică. Categoric este și imoral, și incorect, este rea-voință din partea Guvernului. Dacă CCR dă decizia miercuri, 8 octombrie, ce fac, le dau oamenilor bani a doua zi? Sunt tare curios. La un moment dat greva se termină, le dau banii bolnavilor? Au întors logica, au schilodit lucrurile”, a declarat fostul judecător CCR.

CSM: Dreptul la viață este garantat de Constituție

Poziția CSM transmite clar că dreptul la tratament nu îl dă magistratul, ci legea, pe care judecătorul doar o aplică.

Consiliul Superior al Magistraturii a emis un punct de vedere în care arată că astfel de situații au „cauze sistemice”, care se află în „competența exclusivă” a puterilor legislativă și executivă.

În comunicatul său, CSM arată că „judecătorii nu pot suplini obligația statului de a garanta accesul pacienților la tratamente vitale”. Potrivit CSM, neincluderea anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate și întârzierea mecanismelor de decontare reprezintă „cauze sistemice”. Eliminarea lor se află în competența exclusivă a puterilor legislativă și executivă.

Instanțele judecătorești nu pot substitui responsabilitatea statului

Iată observațiile cheie din poziția CSM:

Dreptul la viață al oricărei persoane este garantat atât la nivel național, cât la nivel internațional, statul având obligația pozitivă de a-l ocroti și garanta, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de ordin financiar, dacă de acestea depinde nivelul de protecție necesar exercitării efective a dreptului. Este esențial de subliniat că instanțele judecătorești nu pot substitui responsabilitatea statului în ceea ce privește asigurarea și garantarea dreptului la viață și sănătate al pacienților cu patologii grave ce necesită tratamente specifice care implică costuri foarte mari. Lipsa includerii anumitor tratamente oncologice pe lista medicamentelor compensate și întârzierea mecanismelor administrative de decontare reprezintă cauze sistemice, a căror eliminare se află în competența exclusivă a puterilor legislativă și executivă. Judecătorii, prin atribuțiile lor, nu pot suplini obligația statului de a garanta accesul pacienților la tratamente vitale

Există cel puțin 7 dosare care au ca obiect ordonanța președințială, în care pârâți sunt Ministerul Sănătății, Guvernul României și Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În aceste dosare pacienții cer asigurarea tratamentelor care au fost amânate sau suspendate. 4 dintre aceste dosare au fost identificate la Curtea de Apel București, iar restul, la Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Craiova și Curtea de Apel Alba Iulia. În toate aceste 7 dosare, a fost invocat protestul magistraților. În minim două astfel de dosare este vorba de pacienți care suferă de cancer.

Funcționarul acceptă că omul poate să moară. nu îi dă tratament știind că nu are bani să plătească. Ordonanța președințială îți dă temporar dreptul de a te trata.

Radu Marinescu: Protestul din justiție nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente

La rândul său, ministrul Justiției, Radu Marinescu, apreciază că protestele magistraților nu trebuie să afecteze în vreun fel situația bolnavilor de cancer.

„Jurământul de a apăra drepturile şi libertăţile oamenilor impune, în realizarea justiţiei, să existe celeritate, mai ales atunci când justiţiabilul duce o luptă contratimp pentru viaţă. Protestul din justiție nu poate anihila responsabilitatea de a soluţiona cauze urgente şi trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români”.

Ce urmează

Momentan, pacienții oncologici așteaptă cu nerăbdare decizia CCR, amânată pentru 8 octombrie. Dacă CCR va declara legea pensiilor magistraților neconstituțională, ar trebui ca procesele intentate de pacienți să se reia rapid. Însă, dacă așa cum există multe voci în spațiul public, CCR amână încă o dată decizia, pe fondul anumitor presiuni venite din mediul politic, problema continuă. Dreptul la viață al pacienților va rămâne suspendat pe termen nelimitat.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți

Amendament la legea pensiilor private: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a își retrage integral banii