Ion Cristoiu: Dragoș Pîslaru – Nicușor Dan nu s-a dus la Davos de teamă că Donald Trump îl va pune să semneze ceva

În ultima pastilă jurnalistică, reputatul ziarist Ion Cristoiu reamintește o declarație dată de Dragoș Pîslaru (USR), care a afirmat că „Nicușor Dan nu s-a dus la Davos de teamă că Donald Trump îl va pune să semneze ceva”.

„Dragoș Păslaru, un ministru din coșul de cumpărături… politici al lui Dacian Cioloș, a explicat absența lui Nicușor de la Davos prin faptul că domnia sa a gândit prezența într-un context în care ar fi fost împins, poate pentru niște decizii imediate, pe care România a cumpănit că nu ar trebui să le luăm pe repede înainte”, spune Ion Cristoiu.

„Trump mă aleargă prin tot Davosul”

„Iar Pîslaru îi atribuie lui Nicușor Dan următorul raționament făcut, nu știu, în timp ce se juca cu trenuletul sau cu basculanița, că el nu are basculantă, că e mic. Și anume, Nicușor Dan ar fi zis «Aoleu, dacă mă duc acolo, dau de Trump și Trump mă alergă prin tot Davosul ca să mă pună să semnez ceva!».

Deci, imaginea este a unui mucos, a unui băiețand, a unui nevolnic care se duce pe acolo și pun ochii pe el, nu știu, nu Macron, Macron, Starmer, Mertz, cine era pe acolo. Și el nu are curaj. Și atunci… El a zis, ar fi zis Nicușor «dar, mai degrabă nu mă duc». Dincolo de fantasmagoria tipică unui ministru impus în Guvern …și gândiți-vă că domnul cu pricina este ministrul Investițiilor și proiectelor europene. Adică, imaginați-vă, proiecte și investiții cu mintea lui?!”, continuă Cristoiu.

„Dar, dincolo de toate acestea, eu constat o formulă. Cred că domnia sa a gândit că Nicuşor Dan a explicat în mai multe rânduri de ce nu s-a dus. Și a spus că românii au vrut o schimbare. Deci, noi avem, în mai multe rânduri, o explicație a persoanei care a decis să nu se ducă. Ce treabă are Dragoș Pîslaru? Ne spune ce ar fi gândit Nicușor Dan, altceva decât a spus Nicușor Dan.

Adică, domnule, Dragoș Pîslaru a intrat în căpuțul domnului de la Cotroceni, dar nu e singurul. Absența aceasta, deși, repet, a fost explicată de cel care a hotărât să nu se ducă. Ilie Bolojan s-a pronunțat, Oana Țoiu a zis, a făcut și ea o presupunere în legătură cu de ce nu s-a dus Nicușor Dan. Marius Lazurca… a făcut și Radu Burnete.

Avem următoarea situație. Președintele României, om matur, familie, copii, cap de familie, responsabilități, dacă nu a țării, măcar a familiei, a hotărât să nu se ducă la Davos și toți ceilalți, muritori, zic că nu a hotărât din cauza asta”, a tras concluzia Cristoiu.