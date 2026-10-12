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Petre Roman a dezvăluit ce pensie încasează la 80 de ani. Venitul i-a fost majorat cu 2.300 de lei după recalcularea pensiilor din 2024

Petre Roman a dezvăluit ce pensie încasează la 80 de ani. Venitul i-a fost majorat cu 2.300 de lei după recalcularea pensiilor din 2024
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Fostul premier Petre Roman, care a împlinit 80 de ani în luna iulie, a dezvăluit că încasează în prezent o pensie de peste 11.000 de lei lunar, transmite stiripesurse.ro.

Venitul lui Petre Roman a fost majorat cu 2.300 de lei în urma recalculării pensiilor din 2024.

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Deși a ajuns la o vârstă la care cei mai mulți români aleg să se retragă din activitate, fostul prim-ministru continuă să lucreze, să predea cursuri universitare și să participe la conferințe internaționale, activități din care obține venituri în plus.

Invitat în emisiunea „Poarta Pangrati” de la TVR 2, Petre Roman a vorbit despre situația sa materială.

Petre Roman spune că are aproximativ 50 de ani de muncă și că a contribuit constant la sistemul de pensii.

După recalcularea pensiilor din 2024, venitul lui Petre Roman a depășit 11.000 de lei pe lună.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a afirmat fostul prim-ministru.

Înainte de recalculare, Petre Roman avea o pensie de 8.700 de lei lunar.

Diferențe uriașe: Cum se compară pensia fostului premier cu media națională raportată de CNPP

Pensia fostului premier Petre Roman este cu mult peste pensia medie din România. Potrivit datelor CNPP, în iulie 2026, pensia medie era de 2.785 de lei, în condițiile în care în sistem erau înregistrați aproximativ 4,68 milioane de pensionari.

Astfel, prin comparație, pensia declarată de Petre Roman este de aproape patru ori mai mare decât media națională.

Petre Roman muncește în continuare

La 80 de ani, fostul șef al Guvernului nu se bazează doar pe veniturile din pensie. Politicianul a dezvăluit că își continuă activitatea academică, fiind plătit pentru cursurile pe care le susține.

Petre Roman este profesor și deține o funcție de președinte la o universitate din Geneva, Elveția.

„Fac o mulțime de conferințe în lume, în calitatea mea de om de știință”, a declarat Petre Roman în emisiunea de la TVR

Roman are o pregătire profesională în domeniul ingineriei. A absolvit Facultatea de Energetică a Institutului Politehnic din București în 1968 și și-a obținut doctoratul în Franța, la Universitatea „Paul Sabatier” din Toulouse, în 1974. Ulterior, a urmat o carieră universitară, devenind profesor la Facultatea de Energetică în 1990.

Cât despre starea sa fizică de invidiat la 80 de ani, fostul premier spune că face înot și se menține tânăr deoarece se bucură că trăiește.

Petre Roman, primul-ministru al României între 1989 și 1991, a ocupat ulterior funcții importante, precum președinția Senatului și conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

Ajuns la 80 de primăveri, cunoscutul om politic afirmă că nu are de gând să se retragă din activitatea profesională, continuând să lucreze în mediul universitar și la proiecte internaționale pentru venituri suplimentare față de pensie.

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