În urmă cu aproape nouă luni a început Operațiunea „Epic Fury”. Armata americană s-a alăturat forțelor israeliene pentru a ataca ținte din Iran. Teheranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone asupra statelor din Golf, Israelului și bazelor americane din regiune.

Astăzi, armata americană continuă să impună o blocadă asupra Strâmtorii Hormuz. Dar și negocierile dintre SUA și Iran par să fie blocate, se arată într-o analiză publicată de Atlantic Council.

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„O încurcătură pe care și-a provocat-o singur”

Donald Trump trebuie să pună capăt războiului cu Iranul pentru a scăpa de o încurcătură pe care și-a provocat-o singur.

Este opinia lui Nate Swanson – cercetător senior rezident și director al Proiectului de Strategie Iraniană din cadrul Inițiativei de Securitate Scowcroft pentru Orientul Mijlociu a Atlantic Council.

Dacă va reveni la luptele active, spune acesta, există puține motive să credem că o nouă rundă se va încheia diferit față de iterațiile anterioare din acest an.

Statele Unite și Israelul pot provoca daune semnificative adversarului lor.

Dar Iranul a demonstrat că poate provoca daune reciproce

Acesta este motivul pentru care Trump a evitat în mare măsură luptele deschise, începând din aprilie.

Calea sa actuală – presiune economică nesfârșită – va eșua probabil. Concluzia este că Iranul are un cuvânt de spus în modul în care se încheie conflictul. Din păcate pentru Statele Unite, tensiunea va escalada cu mult înainte o capitulare a Iranului

Această dinamică s-ar putea desfășura în timp real. La sfârșitul săptămânii trecute, Iranul părea pregătit să testeze abordarea lui Trump.

Pregătea o tentativă de a impune blocada. Amenința că va răspunde direct împotriva infrastructurii energetice din Golf dacă va fi contestată de Marina SUA.

Un act de disperare al Teheranului?

Strategia Iranului ar putea fi un act de disperare, continuă Nate Swanson. Alternativ, ar putea fi o recunoaștere a faptului că viitorul conflict este inevitabil.

Este un pariu riscant, dar nu neapărat ilogic și, în orice caz, ar trebui să-i facă nervoși atât pe liderii din Golf, cât și pe americani. Cea mai bună cale a lui Trump este să asculte voința poporului american și să pună capăt războiului imediat, inclusiv ridicarea blocadei, continuă expertul.

Aproximativ 71% , conform unui sondaj recent Reuters/Ipsos.

, conform unui sondaj recent Reuters/Ipsos. Încetarea ostilităților nu înseamnă capitularea în problemele care preocupă SUA – în special programul nuclear ilicit al Iranului și libertatea de navigație prin Strâmtoarea Hormuz.

Înseamnă însă schimbarea modului principal de atingere a obiectivelor SUA:

prioritizarea diplomației

disponibilitatea de a ridica presiunea pentru concesii înainte de a ajunge la o victorie totală

recalibrarea înțelegerii Washingtonului despre ceea ce este realizabil.

„Aceasta implică renunțarea la noțiunile lui Trump despre capitulare dinainte de război”, explică Nate Swanson.

„Războiul a insuflat o nouă viață Republicii Islamice”

Înainte de război, Iranul era una dintre cele mai sancționate entități din lume. Se confrunta cu crize existențiale economice, de mediu și de legitimitate.

Războiul a insuflat o nouă viață Republicii Islamice. I-a oferit atât un sprijin intern sporit, cât și un scop bine definit de a-și apăra poporul împotriva unei ofensive nedrepte.

„În mod ironic, încheierea războiului ar putea fi ceea ce se tem cel mai mult susținătorii de linie dură din Iran. Nevoia de a guverna eficient și de a răspunde nevoilor poporului lor reprezintă o amenințare mult mai mare la adresa regimului decât orice campanie de bombardament pe care SUA sau Israel o iau în considerare în continuare”, punctează Nate Swanson.

Trei rezultate posibile ale conflictului dintre SUA și Iran

Există trei rezultate posibile ale conflictului dintre SUA și Iran, explică și Matthew Kroenig.

Analistul este cercetător senior la Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Atlantic Council, fost oficial în domeniul apărării și informațiilor americane.

​​ Scenariul 1 – Prăbușirea Republicii Islamice

– Prăbușirea Republicii Islamice Scenariul 2 – O soluționare negociată care să limiteze programul nuclear al Iranului și să redeschidă Strâmtoarea Hormuz

– O soluționare negociată care să limiteze programul nuclear al Iranului și să redeschidă Strâmtoarea Hormuz Scenariul 3 – O retragere americană care să lase Iranul controlul asupra strâmtorii și asupra programului său nuclear nelimitat.

„Nu cred că un al patrulea rezultat imaginabil, continuarea status quo-ului de blocare și izolare a Iranului, este sustenabil.

Scenariul 3 este inacceptabil. Lăsarea Iranului în controlul asupra strâmtorii ar da putere regimului terorist. Ar amenința piețele energetice globale și ar crea un precedent periculos în ceea ce privește libertatea căilor navigabile internaționale.

Scenariul 1, sfârșitul Republicii Islamice, ar fi cel mai bun rezultat posibil.

Scenariul 2 este acceptabil. Dar liderii intransigenți ai Iranului vor fi de acord cu un acord care deschide strâmtoarea și elimină programul de îmbogățire a uraniului doar dacă se tem că alternativa este prăbușirea regimului.

Memorandumul de înțelegere din această vară, când Teheranul era sub o presiune mai mică, nu a mers nici pe departe suficient de departe.

Interpretarea Teheranului asupra acestui acord i-a acordat controlul asupra strâmtorii și a amânat negocierile nucleare în viitor”, scrie Matthew Kroenig.

Donald Trump ar trebui să își explice strategia

Washingtonul și aliații săi – notează Matthew Kroenig – ar trebui să mobilizeze toate instrumentele puterii pentru a provoca – sau cel puțin a-i face pe liderii Teheranului să se teamă că se confruntă cu – o prăbușire iminentă a regimului.

Trump ar trebui să folosească un discurs la Biroul Oval, în prime-time, pentru a-și explica clar strategia poporului american, continuă expertul Atlantic Council, scrie expertul.

„Departamentul de Stat ar trebui să construiască o coaliție largă de aliați și parteneri ai SUA pentru a sprijini strategia.

Germania ar fi un bun punct de plecare. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat deja că presupune că regimul se află în „ultimele sale zile și săptămâni”.

Departamentul de Stat ar trebui să implice instituțiile multilaterale și guvernele partenere pentru a dezvolta un plan de reconstrucție iranian pentru noul guvern iranian.

ar trebui să implice instituțiile multilaterale și guvernele partenere pentru a dezvolta un plan de reconstrucție iranian pentru noul guvern iranian. Pentagonul ar trebui să continue blocada și să reia atacurile militare împotriva conducerii Iranului, a țintelor militare și a industriei care susține războiul, inclusiv infrastructura energetică. Ar trebui să colaboreze cu partenerii regionali pentru a degrada și a se apăra împotriva posibilelor represalii iraniene.

ar trebui să continue blocada și să reia atacurile militare împotriva conducerii Iranului, a țintelor militare și a industriei care susține războiul, inclusiv infrastructura energetică. Ar trebui să colaboreze cu partenerii regionali pentru a degrada și a se apăra împotriva posibilelor represalii iraniene. Departamentul Trezoreriei ar trebui să continue să strângă lațul sancțiunilor.

Agențiile de informații americane și partenere ar trebui să semene disidență în cadrul regimului și să ajute la organizarea mișcării de opoziție iraniene.

Trump a spus că istoricii viitori îi vor judeca strategia iraniană mai favorabil decât alegătorii de la mijlocul mandatului. Rezultatul posibil care ar străluci cel mai tare în cărțile de istorie ar fi sfârșitul regimului care a amenințat sua, lumea și propriul popor timp de aproape o jumătate de secol”, consideră Matthew Kroenig.