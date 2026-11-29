În urmă cu aproape nouă luni a început Operațiunea „Epic Fury”. Armata americană s-a alăturat forțelor israeliene pentru a ataca ținte din Iran. Teheranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone asupra statelor din Golf, Israelului și bazelor americane din regiune.
Astăzi, armata americană continuă să impună o blocadă asupra Strâmtorii Hormuz. Dar și negocierile dintre SUA și Iran par să fie blocate, se arată într-o analiză publicată de Atlantic Council.
Donald Trump trebuie să pună capăt războiului cu Iranul pentru a scăpa de o încurcătură pe care și-a provocat-o singur.
Este opinia lui Nate Swanson – cercetător senior rezident și director al Proiectului de Strategie Iraniană din cadrul Inițiativei de Securitate Scowcroft pentru Orientul Mijlociu a Atlantic Council.
Dacă va reveni la luptele active, spune acesta, există puține motive să credem că o nouă rundă se va încheia diferit față de iterațiile anterioare din acest an.
Calea sa actuală – presiune economică nesfârșită – va eșua probabil. Concluzia este că Iranul are un cuvânt de spus în modul în care se încheie conflictul. Din păcate pentru Statele Unite, tensiunea va escalada cu mult înainte o capitulare a Iranului
Această dinamică s-ar putea desfășura în timp real. La sfârșitul săptămânii trecute, Iranul părea pregătit să testeze abordarea lui Trump.
Pregătea o tentativă de a impune blocada. Amenința că va răspunde direct împotriva infrastructurii energetice din Golf dacă va fi contestată de Marina SUA.
Strategia Iranului ar putea fi un act de disperare, continuă Nate Swanson. Alternativ, ar putea fi o recunoaștere a faptului că viitorul conflict este inevitabil.
Este un pariu riscant, dar nu neapărat ilogic și, în orice caz, ar trebui să-i facă nervoși atât pe liderii din Golf, cât și pe americani. Cea mai bună cale a lui Trump este să asculte voința poporului american și să pună capăt războiului imediat, inclusiv ridicarea blocadei, continuă expertul.
Înseamnă însă schimbarea modului principal de atingere a obiectivelor SUA:
„Aceasta implică renunțarea la noțiunile lui Trump despre capitulare dinainte de război”, explică Nate Swanson.
Înainte de război, Iranul era una dintre cele mai sancționate entități din lume. Se confrunta cu crize existențiale economice, de mediu și de legitimitate.
Războiul a insuflat o nouă viață Republicii Islamice. I-a oferit atât un sprijin intern sporit, cât și un scop bine definit de a-și apăra poporul împotriva unei ofensive nedrepte.
„În mod ironic, încheierea războiului ar putea fi ceea ce se tem cel mai mult susținătorii de linie dură din Iran. Nevoia de a guverna eficient și de a răspunde nevoilor poporului lor reprezintă o amenințare mult mai mare la adresa regimului decât orice campanie de bombardament pe care SUA sau Israel o iau în considerare în continuare”, punctează Nate Swanson.
Există trei rezultate posibile ale conflictului dintre SUA și Iran, explică și Matthew Kroenig.
Analistul este cercetător senior la Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Atlantic Council, fost oficial în domeniul apărării și informațiilor americane.
„Nu cred că un al patrulea rezultat imaginabil, continuarea status quo-ului de blocare și izolare a Iranului, este sustenabil.
Scenariul 3 este inacceptabil. Lăsarea Iranului în controlul asupra strâmtorii ar da putere regimului terorist. Ar amenința piețele energetice globale și ar crea un precedent periculos în ceea ce privește libertatea căilor navigabile internaționale.
Scenariul 1, sfârșitul Republicii Islamice, ar fi cel mai bun rezultat posibil.
Scenariul 2 este acceptabil. Dar liderii intransigenți ai Iranului vor fi de acord cu un acord care deschide strâmtoarea și elimină programul de îmbogățire a uraniului doar dacă se tem că alternativa este prăbușirea regimului.
Memorandumul de înțelegere din această vară, când Teheranul era sub o presiune mai mică, nu a mers nici pe departe suficient de departe.
Interpretarea Teheranului asupra acestui acord i-a acordat controlul asupra strâmtorii și a amânat negocierile nucleare în viitor”, scrie Matthew Kroenig.
Washingtonul și aliații săi – notează Matthew Kroenig – ar trebui să mobilizeze toate instrumentele puterii pentru a provoca – sau cel puțin a-i face pe liderii Teheranului să se teamă că se confruntă cu – o prăbușire iminentă a regimului.
Trump ar trebui să folosească un discurs la Biroul Oval, în prime-time, pentru a-și explica clar strategia poporului american, continuă expertul Atlantic Council, scrie expertul.
„Departamentul de Stat ar trebui să construiască o coaliție largă de aliați și parteneri ai SUA pentru a sprijini strategia.
Germania ar fi un bun punct de plecare. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat deja că presupune că regimul se află în „ultimele sale zile și săptămâni”.
Agențiile de informații americane și partenere ar trebui să semene disidență în cadrul regimului și să ajute la organizarea mișcării de opoziție iraniene.
Trump a spus că istoricii viitori îi vor judeca strategia iraniană mai favorabil decât alegătorii de la mijlocul mandatului. Rezultatul posibil care ar străluci cel mai tare în cărțile de istorie ar fi sfârșitul regimului care a amenințat sua, lumea și propriul popor timp de aproape o jumătate de secol”, consideră Matthew Kroenig.