Mike Love, cântăreț și cofondator al trupei The Beach Boys, a decedat la vârsta de 85 de ani, a confirmat agentul său de presă.

Potrivit unui comunicat, acesta s-a stins din viață sâmbătă seara, înconjurat de familie. Cauza decesului nu a fost precizată, potrivit BBC.

Love a înființat formația în 1961, în California, alături de verii săi – printre care și Brian Wilson – și un prieten. Vocea sa poate fi auzită pe multe dintre hiturile clasice ale grupului, la compunerea cărora a contribuit și el, precum „California Girls”, „Good Vibrations” și „I Get Around”.

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The Beach Boys a fost una dintre cele mai importante trupe americane și, conform site-ului oficial al grupului, a vândut peste 100 de milioane de discuri la nivel mondial.

„O emblemă a culturii americane, el va rămâne în amintire datorită talentului său unic și faptului că a fost o sursă de inspirație pentru generații întregi de muzicieni”, se arată în comunicatul prin care a fost anunțat decesul său.

„Celebrăm contribuția sa remarcabilă la muzica americană și bucuria pe care o simțea cântând pentru fanii săi iubiți”, se mai precizează în text.

Trupa a primit premiul Grammy în 2001

Ultima reprezentație a lui Mike Love a avut loc pe 10 octombrie, la Ryman Auditorium din Nashville, Tennessee.

The Beach Boys au cunoscut succesul odată cu primul lor album, „Surfin’ Safari”, lansat în 1962, urmat un an mai târziu de „Surfin’ USA”. Totuși, cel de-al unsprezecelea album de studio al lor, „Pet Sounds” (1966), este considerat, în general, cea mai importantă realizare a trupei.

Love a fost un membru de bază al formației The Beach Boys timp de decenii, însă neînțelegerile dintre diverși membri au dus la destrămarea grupului. Cu toate acestea, în 2012, Love s-a reunit cu Wilson și cu alți membri originali pentru un turneu dedicat aniversării a 50 de ani de la înființare.

Trupa a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame în 1988, iar în 2001 a primit premiul Grammy pentru întreaga carieră.