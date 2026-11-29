Alexandru Muraru și-a oferit scuzele ieșenilor pentru susținerea lui Mihai Chirica de către PNL la alegerile din anul 2020. Liderul liberal spune că s-a opus atunci cooptării primarului în partid. Acum, el vorbește despre un „faliment administrativ” și consideră că prezența lui Chirica în PNL nu ar mai fi utilă.

Alexandru Muraru a precizat că ruptura de Mihai Chirica depășește divergențele obișnuite dintr-un partid. În opinia sa, conflictul cu primarul municipiului Iași nu ține de orgolii sau de competiția internă.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Într-o organizație politică există opinii diferite dintotdeauna și e normal să existe, mai ales în Partidul Național Liberal. Avem această tradiție, doar că aici vorbim de cu totul altceva. Vorbim despre un personaj care a clacat totalmente, care trăiește într-un faliment administrativ, care a dus orașul în această zonă”, a declarat Alexandru Muraru, la ZDI TV.

„Primăria a devenit cel mai mare dușman al ieșenilor”

Muraru și-a asumat responsabilitatea politică a PNL pentru susținerea lui Chirica și a promis că va continua să le ceară iertare ieșenilor. Liderul PNL Iași acuză administrația Chirica de degradarea orașului și a comunității, arată Ziarul de Iași.

„Sigur, n-am fost eu în postura în care l-am adus, chiar m-am opus și la acel moment, dar am respectat decizia organizației pentru că am considerat că poate fi susținut un asemenea om care să scoată pentru totdeauna Iașul de pe orbita pesedistă, care poate să pună niște proiecte pe agendă și care poate să rezolve niște probleme administrative. Noi am ajuns într-o situație în care Primăria a devenit cel mai mare dușman al ieșenilor. Administrația condusă de Chirica este într-un proces, din punctul meu de vedere, continuu de distrugere a orașului și a comunității”, a afirmat președintele PNL Iași.

Alexandru Muraru susține că izolarea politică a lui Mihai Chirica este cauzată de comportamentul primarului, nu de acțiunile PNL. Potrivit liderului liberal, situația afectează inclusiv atragerea finanțărilor pentru Iași. El consideră că primarii PNL din județ au rezultate administrative mai bune și spune că nu vede susținere în partid pentru o nouă candidatură a lui Mihai Chirica în 2028.

„Astăzi, poate cu nicio excepție, toți primarii PNL, ca performanță administrativă, din județul Iași sunt peste Chirica și ar fi de zece ori mai buni primari ai Iașului decât Chirica. Și nu observ în Partidul Național Liberal pe nimeni care să îmi spună că Mihai Chirica trebuie să rămână în Partidul Național Liberal, să fie un membru relevant și să candideze din partea noastră în 2028”, a mai declarat deputatul.

Alexandru Muraru exclude o nouă candidatură a acestuia din partea liberalilor în 2028, dar precizează că nu există încă o decizie oficială a partidului.