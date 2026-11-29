Vot important duminică, 29 noiembrie, și așteptat cu mare interes de industria dronelor: elvețienii sunt chemați la urne pentru a decide dacă legislația privind exporturile de materiale de război trebuie relaxată. Pe fondul războiului din Ucraina, industria locală a dronelor s-a dezvoltat rapid în ultimii ani.

Aproximativ 80 de start-up-uri elvețiene activează în prezent în sectorul dronelor, un domeniu în care cererea europeană a crescut considerabil.

Volatorix, un jucător important pe piață

Pentru aceste companii, referendumul are o importanță majoră, întrucât actualele reguli privind exporturile de echipamente militare limitează posibilitățile de dezvoltare pe piețele externe, arată Mediafax.

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Un exemplu al progreselor tehnologice realizate în Elveția este prezentat de compania Volatorix, înființată în urmă cu aproximativ 10 luni în mediul academic din Fribourg, în vestul țării.

Start-up-ul dezvoltă Ambro, o dronă interceptoare echipată cu senzori bazați pe inteligență artificială, concepută pentru urmărirea și neutralizarea aparatelor aeriene ostile. În cadrul unui test desfășurat în cantonul Fribourg, prototipul a atins o viteză de 500 de kilometri pe oră în timp ce urmărea o dronă care încerca să evite interceptarea.

Inginerii companiei au coordonat demonstrația de la sol, obiectivul tehnologic fiind dezvoltarea unor sisteme care să poată opera, în cele din urmă, fără intervenție umană.

Dezvoltarea dronelor militare și a sistemelor de apărare împotriva acestora a devenit o prioritate pentru numeroase state europene, în condițiile în care războiul din Ucraina a demonstrat importanța acestor tehnologii pe câmpul de luptă.

Volatorix a participat deja la numeroase proceduri de achiziție în Elveția și în străinătate, încercând să valorifice cererea tot mai mare pentru soluții de apărare împotriva amenințărilor aeriene. Florian Broye, unul dintre fondatorii companiei, a explicat pentru publicația franceză că proiectul urmărește să răspundă nevoilor urgente de protecție împotriva amenințărilor hibride.

A fi sau nu fi… stat neutru

Elveția este recunoscută pentru statutul de neutralitate pe care și l-a construit cu grijă de-a lungul istoriei. Iar această neutralitate se reflectă și în reglementările stricte privind comerțul cu materiale de război.

Însă, în contextul extinderii apetitului statelor europene spre înarmare, aceste restricții reprezintă o provocare pentru companiile elvețiene care dezvoltă tehnologii cu utilizare militară.

Referendumul din Elveția va stabili dacă alegătorii sunt de acord cu o relaxare a legislației actuale. Rezultatul referendumului este important nu doar pentru sectorul dronelor, aflat în plină dezvoltare. El va fi folosit într-o dezbatere mai amplă privind modul în care Elveția își poate menține neutralitatea fără să limiteze competitivitatea propriei industrii de apărare.