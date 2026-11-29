Zbir este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România. Numele său real este Andrei Zbîrnoaia și a început să activeze în mediul online la o vârstă fragedă.

Odată cu trecerea anilor, Zbir a trecut treptat de la activitatea de creator de conținut la antreprenoriat. Astfel, tânărul pare să fi ajuns la o avere de ordinul milioanelor de euro până la vârsta de 28 de ani. Totuși, nu există o declarație publică prin care acesta să-și fi dezvăluit averea netă exactă.

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Într-un interviu pentru CANCAN, publicat pe 16 februarie 2024, Zbir a declarat că încasează peste 50.000 de euro pe lună și că reinvestește cea mai mare parte a banilor.

În 2024 declara că deținea autoturisme de peste 500.000 de euro

În ceea ce privește mașinile și proprietățile, în 2024 declara că deținea autoturisme de peste 500.000 de euro. În decembrie 2025, în presă a apărut informația despre achiziția unui Ferrari SF90, evaluat la aproximativ 500.000 de euro.

De asemenea, Zbir deține patru vile destinate închirierii, două apartamente folosite de familie și trei spații transformate în birouri.

În octombrie 2025, Andrei Zbîrnoaia a declarat pentru Economica.net că investise deja peste 2,5 milioane de euro în imobiliare și că își propune să depășească 10 milioane de euro în investiții până în 2030.

„Până în acest moment, am investit peste 2,5 milioane de euro, iar obiectivul meu este să depășesc pragul de 10 milioane de euro până în 2030. Majoritatea investițiilor mele imobiliare sunt concentrate în Cosmopolis, unul dintre proiectele în care cred pe termen lung și în care am văzut potențial real de dezvoltare încă din primele etape. Cosmopolis mi-a plăcut pentru că este un ecosistem urban coerent, cu o viziune clară pentru o comunitate modernă”, a declarat Zbir pentru sursa citată anterior.

În ciuda faptului că nu există date publice suficiente pentru calcularea averii sale nete, pe baza informațiilor disponibile averea lui Zbir este estimată între 1,5 și 3 milioane de euro.