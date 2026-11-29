Pe parcursul postului, credincioșii respectă anumite restricții alimentare, însă calendarul ortodox prevede și zile cu dezlegare la pește. Postul Crăciunului are o semnificație religioasă deosebită pentru credincioșii ortodocși și nu presupune doar renunțarea la anumite alimente, ci și o perioadă de pregătire sufletească.
În zilele noastre, perioada postului nu mai este atât de grea din punct de vedere alimentar. Există o diversitate mult mai mare de mâncăruri pe care credincioșii le pot găti pentru a trece cu bine de aceste zile. Dar oare ce mâncau bunicii noștri în anii ’80, când opțiunile erau foarte limitate?
Unele dintre cele mai întâlnite preparate erau:
Postul nu era neapărat greu pentru că oamenii nu doreau să mănânce carne sau lactate. Era greu și pentru că multe dintre ingredientele necesare pentru o alimentație variată lipseau din magazine.
Uleiul era raționalizat, iar gospodinele trebuiau să îl folosească foarte economicos. Zahărul era greu de găsit și se cumpăra cu rația, iar făina nu era întotdeauna disponibilă în cantități suficiente.
Margarina era un substitut pentru unt, dar nici aceasta nu era mereu disponibilă. Aprovizionarea cu legume era problematică, mai ales în magazinele urbane.