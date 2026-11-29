Pe parcursul postului, credincioșii respectă anumite restricții alimentare, însă calendarul ortodox prevede și zile cu dezlegare la pește. Postul Crăciunului are o semnificație religioasă deosebită pentru credincioșii ortodocși și nu presupune doar renunțarea la anumite alimente, ci și o perioadă de pregătire sufletească.

În zilele noastre, perioada postului nu mai este atât de grea din punct de vedere alimentar. Există o diversitate mult mai mare de mâncăruri pe care credincioșii le pot găti pentru a trece cu bine de aceste zile. Dar oare ce mâncau bunicii noștri în anii ’80, când opțiunile erau foarte limitate?