Elvețienii ies duminică la vot pentru a decide în favoarea sau împotriva relaxării restricțiilor privind exportul de arme către țările aflate în război (precum Israel sau Ucraina).

Susținătorii propunerii sunt de părere că intensificarea exportului de armament va întări industria de apărare a țării și va securiza parteneriatele cu alte țări.

Pe de altă parte, criticii avertizează că propunerea, odată implementată, ar putea dăuna neutralității și reputației Elveției. În cazul în care referendumul nu trece, transferul de arme către Ucraina va fi restricționat din cauza legii neutralității, potrivit Kyiv Post.

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