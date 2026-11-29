Cât costă litrul de benzină și motorină în România, azi, 29 noiembrie 2026. Prețurile carburanților au rămas aproape neschimbate față de joi. În București și marile orașe, benzina standard pornește de la 8,92 lei/litru, iar motorina de la 10,26 lei/litru. Cele mai mici prețuri sunt în județul Mureș. Măsurile de protecție a prețurilor au fost prelungite până la 31 ianuarie 2027.

În București, cea mai ieftină benzină standard se vinde cu 8,92 lei/litru, la Petrom și Lukoil. Socar afișează un preț de 8,94 lei, MOL de 8,97-8,99 lei, iar Rompetrol de 8,99 lei/litru. Prețurile au rămas aproape neschimbate față de ziua precedentă.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

La OMV, benzina standard costă 8,99 lei/litru, la fel ca în ziua de miercuri. Cele mai mici prețuri din marile orașe sunt în Cluj-Napoca (8,89 lei), Timișoara (8,92 lei), București, Iași și Constanța (8,92 lei/litru). Din 2028, carburanții s-ar putea scumpi din cauza unei noi taxe europene.

Cât costă litrul de motorină, azi, 29 noiembrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină standard costă 10,26 lei/litru și se găsește la Petrom și la o stație Socar. La Lukoil, prețul este de 10,27 lei per litru, iar la MOL, Rompetrol și OMV variază între 10,30 și 10,32 lei/litru. Prețurile au rămas aproape neschimbate față de ziua de joi.

Cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca, la 10,19 lei/litru. În Timișoara costă 10,23 lei, iar în București, Iași și Constanța, 10,26 lei per litru. Deși prețurile pe piața angro au scăzut, ieftinirea nu se reflectă imediat la pompă. Decizia G7 de a elibera rezervele strategice a redus cu până la 4% prețurile pe piețele europene.

Cele mai mici prețuri la carburanți sunt în Albești, județul Mureș, la stația PRV Petrolium. Benzina costă 8,76 lei/litru, cu 12 bani mai puțin, iar motorina 10,09 lei/litru, în scădere cu 10 bani față de joi.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ