Scandalul drapelelor învelite în pungi negre, apărut în timpul repetițiilor pentru parada de 1 Decembrie, a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Deputatul Dan Tănasă a intervenit în această dezbatere și le-a luat apărarea militarilor, explicând că drapelele respective nu sunt steaguri obișnuite, ci simboluri militare care trebuie protejate de intemperii.

„Regulamentele militare cer ca, la repetiții, soldații să folosească exact aceleași elemente ca la parada propriu-zisă”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Dan Tănasă a explicat că este vorba despre steaguri de identificare și drapele de luptă ale unităților militare, care au o valoare simbolică deosebită și nu pot fi înlocuite cu ușurință în cazul deteriorării.

„Acelea nu sunt steaguri obișnuite de tipul celor care se arborează în locuri publice, indiferent de condițiile meteo, putând fi ușor înlocuite. Sunt steaguri de identificare și drapele de luptă ale unităților militare.

Simboluri unice ale gloriei și tradițiilor militare ale structurilor Armatei României. Ele nu pot fi expuse degradării și nici înlocuite facil în asemenea mod precum steagurile pe care le arborăm pe clădiri, datorită simbolisticii și caracterului lor unic. Dar mai ales al materialelor.

Ele sunt realizate din mătase. Astăzi, în București, a fost o vreme foarte urâtă, iar aceste drapele trebuiau protejate de ploaie și de intemperii”, a transmis deputatul.

Acesta a explicat că învelitorile au fost folosite tocmai pentru a proteja drapelele de condițiile meteorologice nefavorabile. Totodată, a precizat că regulamentele militare impun folosirea acelorași elemente atât la repetiții, cât și la parada propriu-zisă.

„De aceea au fost învelite în acea folie. Mai mult, regulamentele militare cer ca, la repetiții, soldații să folosească exact aceleași elemente ca la parada propriu-zisă. Deci, drapelele trebuiau să fie acolo.

Drapelele altor țări pe care le vedeți desfășurate în spate sunt drapele simple, ce pot fi înlocuite în cazul degradării lor”, a mai spus Dan Tănasă.

Deputatul a subliniat că a condamnat întotdeauna lipsa de respect față de drapelul României, însă consideră că situația apărută în timpul repetițiilor nu reprezintă un astfel de caz.

„Eu am taxat mereu orice lipsă de respect față de drapelul României. Doar că acum nu e cazul.

Acum e cazul să apărăm onoarea și demnitatea Armatei Române și a tuturor celor care servesc patria. Pentru că le datorăm respect.

Să respectăm efortul militarilor prezenți la repetiție, pe o vreme foarte urâtă, cu rafale puternice de vânt și de lapoviță.

Glorie Armatei Române și eroilor neamului! La mulți ani, România! Ne vedem pe 1 decembrie la paradă”, a transmis acesta.

MApN a explicat de ce au fost învelite drapelele

Reacția lui Dan Tănasă vine după ce în spațiul public au apărut imagini de la repetițiile pentru parada militară de 1 Decembrie, în care soldații defilau cu drapelele acoperite de învelitori negre, care păreau a fi pungi de gunoi.

Imaginile au stârnit controverse și au generat critici din partea celor care au considerat că drapelul național nu ar trebui prezentat în acest fel.

Ministerul Apărării Naționale a venit ulterior cu explicații, precizând că materialele folosite sunt huse de protecție, menite să ferească drapelele de ploaie, praf și eventuale deteriorări, astfel încât acestea să fie prezentate în condiții optime la parada dedicată Zilei Naționale a României.