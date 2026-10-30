Senatorul AUR Petrișor Peiu critică Guvernul și coaliția PNL-PSD după publicarea celor mai recente date Eurostat privind prețurile la energia electrică pentru gospodării. Într-o postare pe Facebook, parlamentarul atrage atenția că România a avut, în primul semestru din 2026, cel mai ridicat preț la electricitate din Uniunea Europeană raportat la puterea de cumpărare a populației.

„În primul semestru din 2026, înainte de criza din această vară și de închiderea centralei de la Cernavodă, România avea cel mai mare preț la electricitate pentru gospodării. Noroc cu Eurostat-ul că mai aflăm și noi cum stăm, că guvernul nostru nu se învrednicește să ne comunice nivelul prețurilor din țară”, a scris Petrișor Peiu.

Senatorul susține că datele europene arată dimensiunea problemelor din sectorul energetic și critică lipsa de transparență a autorităților în privința costurilor suportate de populație.

România, pe primul loc în UE la prețul energiei raportat la puterea de cumpărare

Potrivit Eurostat, România a înregistrat în prima jumătate a anului 2026 cele mai ridicate prețuri la electricitate din Uniunea Europeană atunci când acestea sunt exprimate în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS).

Indicatorul a ajuns la 46,9 PPS pentru 100 kWh, peste nivelurile din Polonia, unde s-au înregistrat 41,1 PPS, și Cehia, cu 34,3 PPS.

În ceea ce privește prețul nominal, România nu ocupă primul loc în clasamentul european. Cele mai mari tarife au fost raportate în Irlanda, cu 0,39 euro/kWh, urmată de Germania și Belgia, cu câte 0,36 euro/kWh.

Eurostat mai arată că România a avut cea mai mare creștere anuală a prețului electricității pentru gospodării din UE. În primul semestru din 2026, tarifele au crescut cu 51,6% față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce media europeană a scăzut cu 2,2%.

Petrișor Peiu, critici la adresa Guvernului și a politicilor lui Nicușor Dan

În baza datelor Eurostat, Petrișor Peiu a criticat coaliția de guvernare și politicile promovate de Nicușor Dan.

„Nimic nu poate exprima mai bine falimentul moral al guvernării maxim de penibile din jurul simbiozei mizerabile PNL-PSD! Regimul care a patronat atingerea pragului de jos a perioadei post revoluționare din țară are un nume: regimul Nicușor Dan”, a mai încheiat senatorul Petrișor Peiu

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