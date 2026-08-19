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Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă privind economia României: Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro

Petrișor Peiu trage un semnal de alarmă privind economia României: Deficitul de cont curent a depășit 14 miliarde de euro
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Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Petrișor Peiu atrage atenția asupra creșterii deficitului de cont curent și a celui comercial. Acesta vorbește despre un paradox al crizei: românii cheltuie tot mai mulți bani în străinătate pentru servicii turistice, în timp ce turismul românesc pierde teren.

Deficitul de cont curent, în creștere

Petrișor Peiu susține că dezechilibrele externe ale economiei românești s-au accentuat în 2026. Potrivit acestuia, deficitul de cont curent înregistrat în primele șase luni ale anului a crescut față de aceeași perioadă din 2025 și a depășit 14 miliarde de euro.

Economia românească se afla într-o criză profundă, dar și extrem de ciudată! De exemplu, tot ceea ce era rău înainte de 2024 (debutul crizei) se păstrează și se accentuează: deficitul de cont curent pe șase luni din 2026 este în creștere cu 700 de milioane de euro față de perioada similară din 2025, a depășit 14 miliarde de euro și rămâne cel mai ridicat din UE”, afirmă Peiu.

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Senatorul susține că aceeași tendință se observă și în cazul deficitului comercial, care ar fi ajuns la aproape 10 miliarde de euro în primele șase luni ale anului.

Deficitul comercial crește și el față de 2025, ajungând la aproape 10 miliarde de euro”, mai spune acesta.

„Paradoxul” turismului: românii cheltuie mai mult în străinătate

Unul dintre principalele argumente invocate de Peiu este evoluția deficitului comercial în domeniul serviciilor turistice. Acesta susține că diferența dintre cheltuielile românilor în străinătate și cele ale turiștilor străini în România s-a mărit considerabil.

Dar aici apare un paradox, în contrast puternic cu criza economică pe care o traversăm: crește major deficitul comercial la turism, adică românii plecați în vacanță în străinătate au cheltuit cu 2,5 miliarde de euro mai mult decât au cheltuit străinii veniți în România. Cele 700 de milioane de euro cu care a crescut deficitul de cont curent de aici provin: din creșterea deficitului comercial la servicii turistice!”, afirmă senatorul.

În opinia sa, datele indică o problemă mai largă a turismului românesc: banii românilor sunt cheltuiți tot mai mult peste graniță, în timp ce România întâmpină dificultăți în atragerea turiștilor străini.

Critici dure și la adresa litoralului românesc

Peiu leagă această situație și de condițiile oferite turiștilor pe litoralul românesc. El critică atât autoritățile, cât și administratorii plajelor și hotelierii, pe care îi consideră responsabili pentru degradarea experienței turistice.

Dar ce anume îi alungă pe români din țara lor și îi face să cheltuiască sume enorme în străinătate? Păi o vizită pe litoral acum ar dezlega imediat misterul: o combinație rară între indolența guvernului (plaja execrabilă și apa mării lăsată pradă invaziilor de alge), prostul gust al firmelor care administrează plajele (care sparg timpanele cu o combinație stridentă de manele și «muzică» de club dată la maxim) și lăcomia și incompetența hotelierilor, care bagă mâinile până la coate în buzunarul clienților pentru niște condiții care nici în anii ’70 nu ar fi trecut testul calității”, susține Petrișor Peiu.

Peiu acuză autoritățile și operatorii de lipsă de responsabilitate

Senatorul susține că, în loc să identifice soluții pentru problemele litoralului, fiecare dintre actorii implicați ar încerca să justifice situația existentă.

În loc să își pună problema rezolvării situației, cei trei mari vinovați sunt ofensivi: ministerul mediului ne explică de ce e bine să călcăm pe cioburi de scoici, nu pe nisipul fin de altădată și că invazia de alge indică «puritatea apei», firmele care dețin plajele dau vina pe difuzoare că nu pot funcționa decât la maxim și cu muzică proastă, iar hotelierii care au atins culmea kitsch-ului plâng după voucherele de vacanță, de parcă atunci când le-au avut furnizau servicii regale”, afirmă Peiu.

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