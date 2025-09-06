Piedone confirmă că reintră în viața politică: „A venit vremea să înființăm, împreună, un partid. Va fi un partid al cetățenilor”

Fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, a confirmat că reintră în viața politică. Planurile sale implică „un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor”.

Așa cum Gândul a anunțat vineri, fostul șef al ANPC vine și confirmă planurile sale politice. „Consider că a venit timpul să ajut cetățenii de la un alt nivel”, scrie Piedone pe facebook, fără să menționeze prea multe detalii despre noua formațiune politică. Însă, anunță că va fi „un partid al cetățenilor”.

„Oameni buni, dragi cetățeni, am demisionat din PUSL-ul înființat de profesorul Dan Voiculescu! Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetățenilor care m-au creat și m-au sprijinit și m-au propulsat în politică! Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid! Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor!”, anunță Cristian Popescu Piedone

Lucrurile, însă, se vor elucida în curând, dă asigurări fostul șef al ANPC, pentru că are de gând să iasă iar printre oamenii alături de care vrea să inițieze acest proiect.

„Un partid al cetățenilor, pentru binele, siguranța și bunăstarea cetățenilor! Apoi, ne vom întâlni pe stradă, vom discuta pe îndelete și vom face fix ceea ce știm foarte bine să facem: imposibilul… posibil!”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

BOMBĂ pe scena politică. Piedone pregătește ceva. A plecat de lângă Dan Voiculescu și din PUSL

Decizie DEFINITIVĂ a Tribunalului Brașov în cazul lui Cristian Piedone. În ce situație se afă acum fostul șef al ANPC