PISTOLARUL din Centrul Vechi va fi supus expertizei psihiatrice. Mehmet Erdogan și complicele lui s-au prevalat, la audieri, de dreptul la tăcere

Investigarea atacului armat care a avut loc în apropierea unei terase din Centrul Vechi al Capitalei continuă. Polat Mehmet, complicele atacatorului, Mehmet Erdogan, a fost identificat, reținut într-o parcare de TIR-uri și audiat ore în șir, azi noapte la Serviciul Omoruri al Politiței Capitalei, dar acesta nu a vrut să dea nicio informație legată de turc și de planul urmărit de acesta.

După ce au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere, complicele turcului a fost identificat. Înregistrările au scos la iveală modul în care au acționat cei doi. Complicele, care i-a fost inculpatului și ghid prin Centrul Vechi, i-ar fi dat celuilalt un rucsac în care s-ar fi aflat atât arma folosită, cât și haine de schimb.

Nu se știe cine era persoana vizată de atac, însă urma ca după finalizarea planului, turcul să dispară după ce schimba vestimentația pentru a îngreuna căutarea sa.

Anchetatorii au decis, după ce pistolarul Mehmet și complicele lui s-au prevalat de dreptul la tăcere, ca turcul să fie supus unei expertize psihiatrice.

Mai mulți martori au fost audiați, urmând să vină la Serviciul Omoruri și alte persoane care se aflau în zonă în acea seară. Ipoteza că atacul a fost comandat nu este exclusă.

Ce fel de pistoale a folosit atacatorul turc

După cum Gândul a informat, în exclusivitate, ambele pistoale folosite de agresor vor fi expertizate. Este vorba despre un pistol CZ de calibrul 9×19 mm, iar cel de-al doilea este de același calibru, dar nu prezintă inscripții pe suprafața corpului armei (mâner), singurele elemente identificate fiiind “MADE IN USA” și “READ INSCRIPTION BEFORE USE”.

Cetăţeanul turc care a tras cu pistolul de două ori, la interval de o săptămână, asupra a doi agenţi de pază şi a unor persoane aflate pe terasa unui local din Centrul Vechi al Capitalei se află în arest preventiv pentru tentativă de omor calificat cu premeditare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

FOTO: captură video/Envato

VIDEO: filmare amator

Recomandarea autorului: