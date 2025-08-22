Prima pagină » Actualitate » Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”

Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”

22 aug. 2025, 08:36, Actualitate
Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”
Galerie Foto 5

Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava care a lovit cu sabia în cap un poliţist. Bărbatul în vârstă de 37 de ani era urmărit internațional din categoria „Most Wanted” și a fost depistat în Norvegia. Este condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare.

Alexandru Huţuleac, interlopul din Suceava în vârstă de 37 de ani care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost adus în România. Bărbatul era urmărit internațional din categoria „Most Wanted”. A fost depistat în Norvegia.

Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un polițist, a fost adus în țară

La sosirea în România, bărbatul a susținut că este nevinovat, arată Mediafax.

Bărbatul este condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare.

„În această seară, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat de 37 de ani, urmărit din categoria Most Wanted. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor, ultraj şi trafic de persoane. El a fost adus de o escortă a Poliţiei Române din Norvegia şi urmează să fie depus într-un penitenciar unde urmează să execute un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani şi 8 luni”, spune Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliţiei Române.

Alexandru Huțuleac a fost adus în România

Comunicatul autorităților

„La data de 22 august 2025, Poliția Română aduce în țară un bărbat, de 37 de ani, din Suceava, urmărit din categoria MOST WANTED.

Acesta era urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj, tentativă la omor calificat și trafic de persoane, fiind condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare.

Bărbatul urmează a fi adus din Norvegia și încarcerat, în vederea executării mandatului de executare a pedepsei cu închisoarea.

Reamintim că, la data de 17 iunie 2025, în urma activităților operative comune realizate de către Poliția Română, prin Direcția de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri – I.G.P.R. și Serviciul de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri – I.P.J. Suceava, și autoritățile norvegiene, prin accesarea canalelor de cooperare și în baza suportului informativ oferit, a fost depistat și arestat, pe teritoriul Norvegiei, un bărbat, de 37 de ani.

Acesta era urmărit național și internațional, având emis, de către Tribunalul Botoșani, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 12 ani și 8 luni pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă la omor calificat, ultraj și trafic de persoane.

La data de 5 decembrie 2017, în timpul efectuării unei percheziții la domiciliul său, pentru a se sustrage de la răspundere penală, bărbatul de 37 de ani a lovit cu o sabie în zona cranio-cerebrală și a brațului stâng, un polițist din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale – I.P.J. Suceava, care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, punându-i viața în pericol și determinându-i o infirmitate și pierderea capacității de muncă, precum și încadrarea în gradul II de invaliditate.

De asemenea, în 2017, acesta a constrâns o persoană, pentru a vinde pliculețe cu substanțe interzise, aceasta fiind sechestrată și aflată sub supravegherea unei alte persoane, într-un apartament din municipiul Iași.

Ulterior, având în vedere modificările legislative și faptul că persoana condamnată s-a sustras executării pedepsei, polițiștii au întocmit un nou dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evadare, urmând a fi soluționat procedural prin unitatea de parchet competentă”, se arată în comunicatul autorităților române.

Bărbatul a fost adus în România

„Pentru exploatarea informațiilor obținute în activitatea de căutare, urmărire și arestare a bărbatului, polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unităților de urmăriri din Germania, Franța și Spania, iar pentru arestarea acestuia au cooperat direct cu structura de urmăriri din cadrul Poliției Districtului Oslo-Regatul Norvegiei”, transmit autoritățile române.

Autorul recomandă:

MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă

MOMENTUL în care cetățeanul turc trage focuri de armă în Centrul Vechi al Bucureștiului. Ipoteză ȘOC: Acesta ar fi acționat la comandă

Ce a PĂȚIT un șofer din Alba care a trecut pe roșu și apoi a încercat să îl mituiască pe polițistul care l-a oprit

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
08:35
Ion Cristoiu: „Toți președinții României au avut o viață personală discretă”
ACTUALITATE Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
08:32
Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero
EXCLUSIV Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
08:30
Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România”
EXTERNE Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului
08:29
Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului
POLITICĂ Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN
08:27
Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN
ACTUALITATE Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”
08:24
Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing”
Mediafax
Cerinţa lui Putin către Ucraina: Renunţaţi la Donbas, fără NATO şi fără trupe occidentale
Digi24
Prima reacție a părinților tinerilor uciși la 2 Mai, după aflarea sentinței definitive a lui Vlad Pascu
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită! Se găsește la Baia de Fier
Click
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Wowbiz
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Antena 3
Crimă șocantă în Craiova: O profesoară a fost ucisă de soț chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Poștașul ar fi auzit strigătele femeii
Digi24
VIDEO Rezerviștii armatei române din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”. Explicațiile Ministerului Apărării
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Operațiile estetice au traumatizat-o pe Ella Vișan, iubita lui Andrei de la Insula Iubirii! Prin ce chinuri a trecut tânăra în ultimul an: „Acolo e dezastru, am anumite dureri chiar și aici pe Insulă”
observatornews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
DGASPC, prima reacție după acuzațiile familiilor tinerilor care s-au aruncat în fața unui TIR: „Ce iubire la 13 ani… cu unul de 18 ani…”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce faci dacă pietonul e pe trecere, dar pe sensul opus? Oprești sau nu?
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Evz.ro
Exclusiv. Nunta, un vis greu de atins pentru tineri. Cât costă un meniu de nuntă la final de vară
A1
Câte operații estetice are ispita Naba Salem de la Insula Iubirii 2025. Doar la bust a făcut 7 intervenții
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Ultimul mesaj transmis de adolescentul care s-a aruncat în fața TIR-ului alături de iubita lui de 14 ani! Mama acestuia este devastată de durere
RadioImpuls
Cine este parasutista in varsta de 32 de ani care s-a aruncat in gol de la 5 000 de metri. Tanara si-a curmat viata la o zi dupa despartirea de iubit
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Măgarule, noaptea trecută ziceai că sunt o femeie de vis
Descopera.ro
Peste 1.100 de oameni au murit din cauza celui mai recent val de căldură din Spania