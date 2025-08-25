Plaje românești acoperite de gunoaie, la final de sezon. Turiștii au lăsat în urma lor ambalaje, resturi de alimente, pahare și mucuri de țigară

Pe mai multe plaje românești, turiștii au lăsat gunoaie în urma lor, aspect care formează o imagine dezolantă. La final de sezon, unele zone de pe litoral sunt pline cu mucuri de țigară, ambalaje, resturi de alimente, pungi sau recipiente folosite.

În stațiunile Costinești și Eforie, de exemplu, situația nu se prezintă „roz”, în zona plajelor. Turiștii au lăsat în urma lor gunoaie. În zona digului de protecție din Costinești, de exemplu, turiștii au aruncat mucuri de țigară, ambalaje de plastic, pahare și pungi folosite.

Plaje românești acoperite de gunoaie, la final de sezon

În zona de vegetație din Tuzla, din apropierea plajei, situația nu este diferită. Și acolo, turiștii au lăsat în urma lor gunoaie, potrivit Digi24.

Stabilopozii meniți să protejeze plajele de furtuni s-au transformat în tomberoane, turiștii aruncându-și resturile pe plajă. Operatorii de plaje au precizat că folosesc utilaje speciale care curăță nisipul. Chiar și în condițiile în care au fost amplasate coșuri de gunoi și tomberoane pe plajă, unii dintre turiști ajung să își arunce resturile pe nisip.

Vă reamintim că, recent, activiștii de mediu au publicat un raport care arată că plajele sunt pline de plastic. Au fost studiate 9 sectoare de plajă, au fost strânse 9 tone de deșeuri, iar 85% dintre acestea erau din plastic. Activiștii de mediu trag un semnal de alarmă și se tem că litoralul riscă să fie sufocat de plastic. De aceea, au cerut dispunerea de măsuri urgente. Printre acestea se numără amplasarea mai multor coșuri de gunoi, colectarea selectivă și aplicarea unor amenzi pentru cei care lasă mizeria pe nisip.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Sursă video: Digi24