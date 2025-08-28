Planșeul Unirii. În ce stadiu sunt lucrările la structura de beton din centrul Bucureștiului

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, joi, care este stadiul lucrărilor la Planșeul Unirii – șantier care a fost deschis la începutul verii 2025.

„La un scurt rezumat, avem următoarele date: în zona Hanul lui Manuc s-au făcut deja 80 de piloți forați din totalul de 254 de astfel de coloane de beton pe care se va sprijini noul planșeu, și care vor deveni parte integrantă a noii construcții. În total, avem până acum aproximativ 350 de mii de kilograme de armătură în piloți, 2.500 de metri cubi de beton deja turnat. Vechiul Planșeu a fost dezafectat”, a transmis, joi, primarul Sectorului 4.

Edilul a mai explicat care este stadiul lucrărilor în zona Parcului Unirii.

„În Parcul Unirii, suntem în plin proces de execuție a piloților forați, iar de săptămâna viitoare ne mutăm cu toate utilajele de mare capacitate în zona parcului, pentru a începe și aici dezafectarea vechiului planșeu. Fântânile vor fi dezafectate. Și aici vom dezafecta vechiul planșeu”, a mai precizat Daniel Băluță.

Daniel Băluță, anunț important despre circulația rutieră pe Splaiul Unirii, în zona Planșeului

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a mai anunțat, joi, că restricțiile de circulație de pe Splaiul Unirii se vor ridica odată cu începerea noului an școlar. Restricțiile au fost impuse la începutul verii, când au început lucrările de refacere a Planșeului Unirii.

„Constructorii au terminat și realizarea noilor piloți forați, 80 la număr, pe care se va sprijini noua placă de beton. Zilele următoare vor începe lucrările la grinda de coronament. În aceste condiții, odată cu începerea noului an școlar, vom ridica toate restricțiile de circulație instituite la începutul verii pe Splaiul Independenței. Practic, pe Splaiul Independenței se va putea circula normal în ambele sensuri”, a anunțat, joi, primarul Daniel Băluță.