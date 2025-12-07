Prima pagină » Actualitate » Planta care „crește” cristale din metale rare. Ce este fitomineritul

Planta care „crește” cristale din metale rare. Ce este fitomineritul

07 dec. 2025, 09:26, Actualitate
Planta care „crește” cristale din metale rare. Ce este fitomineritul
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cercetătorii au făcut o descoperire ce ar putea deschide calea către metode sustenabile de obținere a unor resurse minerale de care să depindem tot mai mult. Este vorba despre o abilitate remarcabilă, ascunsă în țesuturile unei ferigi, denumită Blechnum orientale, o plantă ce poate să absoarbă și să stocheze elemente rare din sol.

Există 17 elemente rare, toate metale esențiale pentru o gamă largă de tehnologii: turbine eolienne, computer, cabluri prin internet ori instrumente medicale. Cu toate că numele lor sugerează altceva, ele nu sunt cu adevărat rare”, dar sunt dificil și costisitor de extras în forme utile din scoarța terestră.

Aici intervine și conceptul de fitominerit, mai precis, folosirea plantelor hiperacumulatoare, ce pot să crească în soluri bogate în metale pe care să le fixeze în structurile lor, ca să se extragă resurse minerale direct din sol.

Elementele rare (REE) sunt metale esențiale pentru energia curată și aplicațiile de înaltă tehnologie, însă aprovizionarea cu acestea este afectată de probleme de mediu și de tensiuni geopolitice”, scrie cercetătorul Liuqing He și colegii săi de la Academia Chineză de Științe în lucrarea publicată.

Conform acestuia, fitomineritul, o strategie ecologică ce folosește plante hiperacumulatoare pentru a extrage metale din sol, oferă o posibilă soluție sustenabilă pentru aprovizionarea cu REE, dar rămâne insuficient explorată.”

Feriga B. orientale era deja cunoscută ca hiperacumulator, dar cercetătorii au descoperit ceva cu totul neașteptat: planta producea în mod efectiv cristale de elemente rare în propriile țesuturi.

Folosind imagistică microscopică avansată și analize chimice, oamenii de știință au văzut monazitul, un compus bogat în elemente rare, se forma în interiorul plantei asemenea unui laborator chimic” natural, auto-organizat din elemente ca neodim, lantan și ceriu. Este pentru prima dată când se observă așa ceva la o plantă.

Această descoperire arată o cale alternativă de formare a monazitului în condiții surprinzător de blânde și evidențiază rolul unic al plantelor în declanșarea unor astfel de procese”, explică autorii.

Studiile viitoare vor trebui să stabilească dacă acest fenomen este specific ferigii B. orientale sau dacă apare și la alte specii. De altfel, există și unele indicii și feriga Dicranopteris linearis ar putea produce astfel de compuși, însă dovezi directe nu au fost încă obținute.

Următorul pas este dezvoltarea unei metode de extragere a monazitului și separare a elementelor componente fără pierderi semnificative. Cu toate că provocările sunt numeroase, potențialele beneficii sunt considerabileCercetarea aceasta a fost publicată în revista Environmental Science & Technology.

Autorul recomandă:

Planta medicinală care formează o barieră de protecție în fața răcelii. Aduce multiple beneficii organismului

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Ce a mâncat familia Melis, cea mai longevivă familie din lume, zi de zi
10:18
Ce a mâncat familia Melis, cea mai longevivă familie din lume, zi de zi
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul cum mai pot avea cetățenii încredere în procesul electoral, după anularea alegerilor de anul trecut
10:02
Nicușor Dan a fost întrebat de Gândul cum mai pot avea cetățenii încredere în procesul electoral, după anularea alegerilor de anul trecut
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ciprian Ciucu la ieșirea din cabina de vot: Am votat pentru integritate/Îi chem pe oameni să-și exprime votul
09:36
Ciprian Ciucu la ieșirea din cabina de vot: Am votat pentru integritate/Îi chem pe oameni să-și exprime votul
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor, la negocierile din Florida
09:26
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.382. Promisiunea făcută de Zelenski americanilor, la negocierile din Florida
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Președintele Nicușor Dan, după ce și-a exprimat votul: „Am ales pe cineva care nu se apropie de zona de corupție”
09:25
Președintele Nicușor Dan, după ce și-a exprimat votul: „Am ales pe cineva care nu se apropie de zona de corupție”
POLITICĂ Marcel Ciolacu a votat. „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”
09:17
Marcel Ciolacu a votat. „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”
Mediafax
Zilele cu dezlegare la pește rămase până la Crăciun
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Capitala votează astăzi primarul general. S-au deschis secțiile de votare
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit că sateliții înghețați ascund o geologie violentă
ANALIZA de 10 Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață
10:00
Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață
HOROSCOP Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
09:55
Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”
09:00
Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”
SPORT Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo
08:47
Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități
08:40
Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00
08:34
Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00

Cele mai noi