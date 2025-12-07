Planta care „crește” cristale din metale rare. Ce este fitomineritul

Cercetătorii au făcut o descoperire ce ar putea deschide calea către metode sustenabile de obținere a unor resurse minerale de care să depindem tot mai mult. Este vorba despre o abilitate remarcabilă, ascunsă în țesuturile unei ferigi, denumită Blechnum orientale, o plantă ce poate să absoarbă și să stocheze elemente rare din sol.

Există 17 elemente rare, toate metale esențiale pentru o gamă largă de tehnologii: turbine eolienne, computer, cabluri prin internet ori instrumente medicale. Cu toate că numele lor sugerează altceva, ele nu sunt cu adevărat „rare”, dar sunt dificil și costisitor de extras în forme utile din scoarța terestră.

Aici intervine și conceptul de fitominerit, mai precis, folosirea plantelor hiperacumulatoare, ce pot să crească în soluri bogate în metale pe care să le fixeze în structurile lor, ca să se extragă resurse minerale direct din sol.

„Elementele rare (REE) sunt metale esențiale pentru energia curată și aplicațiile de înaltă tehnologie, însă aprovizionarea cu acestea este afectată de probleme de mediu și de tensiuni geopolitice”, scrie cercetătorul Liuqing He și colegii săi de la Academia Chineză de Științe în lucrarea publicată.

Conform acestuia, „fitomineritul, o strategie ecologică ce folosește plante hiperacumulatoare pentru a extrage metale din sol, oferă o posibilă soluție sustenabilă pentru aprovizionarea cu REE, dar rămâne insuficient explorată.”

Feriga B. orientale era deja cunoscută ca hiperacumulator, dar cercetătorii au descoperit ceva cu totul neașteptat: planta producea în mod efectiv cristale de elemente rare în propriile țesuturi.

Folosind imagistică microscopică avansată și analize chimice, oamenii de știință au văzut că monazitul, un compus bogat în elemente rare, se forma în interiorul plantei asemenea unui „laborator chimic” natural, auto-organizat din elemente ca neodim, lantan și ceriu. Este pentru prima dată când se observă așa ceva la o plantă.

„Această descoperire arată o cale alternativă de formare a monazitului în condiții surprinzător de blânde și evidențiază rolul unic al plantelor în declanșarea unor astfel de procese”, explică autorii.

Studiile viitoare vor trebui să stabilească dacă acest fenomen este specific ferigii B. orientale sau dacă apare și la alte specii. De altfel, există și unele indicii că și feriga Dicranopteris linearis ar putea produce astfel de compuși, însă dovezi directe nu au fost încă obținute.

Următorul pas este dezvoltarea unei metode de extragere a monazitului și separare a elementelor componente fără pierderi semnificative. Cu toate că provocările sunt numeroase, potențialele beneficii sunt considerabile. Cercetarea aceasta a fost publicată în revista Environmental Science & Technology.

