Gata cu apa de 15 lei în Aeroportul Otopeni. Acum e gratis pentru toți pasagerii. Unde se găsește, mai exact

02 feb. 2026, 10:26, Actualitate
Gata cu apa de 15 lei la sticlă de 0,5 litri din Aeroportul Otopeni. Apa de la robinet este potabilă și gratuită în Aeroportul „Henri Coandă”, anunță Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Apa potabilă va fi oferită la 14 stații speciale, amplasate în terminale și poate fi folosită de pasageri începând cu dimineața zilei de luni, 2 februarie 2026.

Apa de la robinet poate fi consumată în siguranță, acum, în Aeroportul „Henri Coandă”.

Apă gratis pe Aeroportul Otopeni. Foto: Facebook

„Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când a fost modificată legea cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile. Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar problema disponibilității apei potabile în aeroport a devenit una stringentă.

Foto: bucharestairports.ro

Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape 5 luni. În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a declarat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

De unde provine apa livrată gratuit pasagerilor

Potrivit comunicatului transmis de CNAB, aeroportul utilizează foraje proprii de mare adâncime pentru alimentarea cu apă potabilă. De asemenea, apa este distribuită pasagerilor în terminale printr-o rețea de conducte de aproximativ 23 de kilometri.

Apa potabilă la robinet, în Aeroportul „Henri Coandă”

Au debutat demersurile pentru ca 14 stații de apă potabilă să fie amplasate. Stațiile vor dispune de cișmele și de dispozitive de încărcare a sticlelor. Stațiile pot fi accesate atât în zonele publice, cât și în zonele cu acces restricționat ale terminalelor. Astfel de sisteme vor fi găsite și la porțile de îmbarcare din zona Plecări sau la benzile de preluare a bagajelor din zona Sosiri.

Prima stație de apă urmează să fie montată în terminalul Plecări chiar în cursul zilei de astăzi, 2 februarie 2026. În Aeroportul Băneasa vor fi montate alte două stații de apă potabilă pentru pasageri, se arată în comunicatul transmis de CNAB.

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta a fost una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a precizat directorul general al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Sursă foto: Mediafax Foto / Silviu Matei

