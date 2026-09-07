PNL și USR renunță la boicot și speră ca CCR să îi înlăture pe noii reprezentanți ai AUR în Camera Deputaților

PNL și USR au anunțat astăzi că renunță la boicot. Formațiunile speră ca CCR să îi înlăture pe noii reprezentanți ai AUR în Camera Deputaților. Partidul lui George Simion este al doilea partid în Parlament ca reprezentare și, conform Constituției, are dreptul la reprezentare direct proporțională cu numărul de mandate.

Update 16:39: PNL și USR au sesizat astăzi CCR în legătură cu decizia AUR și PSD și au semnat un protocol de colaborare, în baza unui acord politic. Cer PSD să facă publice protocoalele de colaborare încheiate.

Update 16:25: ”Cerem în mod imperativ PSD să facă publice protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste din Parlament. Vrem să știm și noi ce au semnat și la ce s-au angajat. S-au angajat pentru a avea voturi pentru a trece un guvern PSD-AUR-SOS? Vrem să știm aceste lucruri, să publice aceste documente. Noi vom face public acordul de colaborare. Dorim să știm la ce s-a angajat coaliția toxică de guvernare PSD-AUR-SOS. Este spre binele societății să vadă toată lumea” , a declarat Alexandru Dimitriu.

”Cele pe care le-am semnat astăzi sunt reforma administrației publice și aici ne referim la creșterea nivelului de profesionalism din România, ceea ce Guvernul Bolojan, din care fac parte și PNL și USR, a început deja. În al doilea rând, reforma administrativ-teritorială. A venit momentul să găsim și la nivel teritorial o soluție pentru modernizarea administrației publice. Avem nevoie de o reorganizare în acest sens.”, a declarat Diana Stoica

Update 16:10: A început conferința de presă. PNL și USR au introdus o solicitare în Biroul de conducere al Camerei Deputaților pentru renunțarea la votul online. Raluca Turcan cere ca în Biroul permanent și în comisii, ședințele să se desfășoare cu prezență fizică și să nu mai fie programate simultan, astfel încât parlamentarii să poată participa la toate comisiile din care fac parte.

”Ne referim și la reforma electorală, la reducerea numărului de parlamentari, așa cum românii au votat acum mai mulți ani de zile. Ne referim și la eliminarea supraimpozitării muncii part-time”

Știre inițială.

Potrivit surselor Gândul, acestea ar avea loc pe marginea colaborării parlamentare între PNL şi USR, la nivel de proiecte comune. La 15.30, cele două partide vor avea o şedinţă comună.

Liderii deputaților USR și PNL, Diana Stoica și Gabriel Andronache, vor susține declarațiile de presă, luni, la ora 16.00, în fața Plenului de la Camera Deputaților.

Cele două formaţiuni politice au anunţat încă de săptămâna trecută că vor boicota lucrările plenului din cauza faptului că le-au fost luate două funcţii de secretar în Biroul Politic al Parlamentului şi redistribuite celor de la AUR şi SOS.

Coaliția de guvernare continuă să funcționeze sub spectrul rupturii din cauza neînțelegerilor constante pe marginea pachetelor de reforme solicitate prin PNRR (precum Legea salarizării).

Deși se vehiculează scenariul alegerilor anticipate, analiștii politici le consideră puțin probabile pe termen scurt, din cauza riscurilor majore de blocaj constituțional complet.