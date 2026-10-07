Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că circulaţia pe noul pod peste Tisa se deschide joi, urmând să fie inaugurat şi Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II, care reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina.

Potrivit CNAIR, noul obiectiv creează o legătură rutieră importantă între România și Ucraina și include atât podul peste Tisa, cât și un nou punct de trecere a frontierei. Proiectul a inclus construcția clădirilor, halelor de control, instalațiilor și dotărilor necesare pentru funcționarea PTF Sighetul Marmației II.

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„Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulația pe noul pod peste Tisa și inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmației II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. În cadrul contractului au fost construite un pod rutier peste râul Tisa și un nou Punct de Trecere a Frontierei (PTF), împreună cu clădirile, halele de control, instalațiile și dotările necesare funcționării acestuia”, a transmis CNAIR pe Facebook.

Cine poate trece prin noul punct de frontieră

CNAIR transmite că deschiderea traficului se face etapizat, în funcție de infrastructura disponibilă. În prima etapă, care începe astăzi, 8 octombrie, noul punct de frontieră este deschis pentru autovehicule destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.

Când vor putea trece și vehiculele de peste 3,5 tone

Etapa a doua prevede extinderea circulației pentru vehicule cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzele. De asemenea, CNAIR anunță că cea de-a treia etapă este programată pentru decembrie 2027. Atunci, PTF Sighetul Marmației II va fi deschis și traficului pietonal.