Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că circulaţia pe noul pod peste Tisa se deschide joi, urmând să fie inaugurat şi Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmaţiei II, care reprezintă o nouă legătură rutieră între România şi Ucraina.
Potrivit CNAIR, noul obiectiv creează o legătură rutieră importantă între România și Ucraina și include atât podul peste Tisa, cât și un nou punct de trecere a frontierei. Proiectul a inclus construcția clădirilor, halelor de control, instalațiilor și dotărilor necesare pentru funcționarea PTF Sighetul Marmației II.
„Joi, 8 octombrie 2026, la ora 12:30, deschidem circulația pe noul pod peste Tisa și inaugurăm Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetul Marmației II! Acest obiectiv reprezintă o nouă legătură rutieră între România și Ucraina. În cadrul contractului au fost construite un pod rutier peste râul Tisa și un nou Punct de Trecere a Frontierei (PTF), împreună cu clădirile, halele de control, instalațiile și dotările necesare funcționării acestuia”, a transmis CNAIR pe Facebook.
CNAIR transmite că deschiderea traficului se face etapizat, în funcție de infrastructura disponibilă. În prima etapă, care începe astăzi, 8 octombrie, noul punct de frontieră este deschis pentru autovehicule destinate transportului de persoane, cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv.
Etapa a doua prevede extinderea circulației pentru vehicule cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuzele. De asemenea, CNAIR anunță că cea de-a treia etapă este programată pentru decembrie 2027. Atunci, PTF Sighetul Marmației II va fi deschis și traficului pietonal.