Poliția Antidrog a dat deșteptarea la Pușcăria din Găești. Celulele deținuților au fost răscolite în căutare de stupefiante

Poliția DIICOT au demarat o amplă campanie de percheziții în mai multe penitenciare din țară, pentru a destructura rețele de distribuție care operează inclusiv în ăușcării. Astăzi, rezidenți au dat deșteptarea din Penitenciarul Găești.
Este vorba despre o acțiune comună a celor de la combaterea criminalității organizate și a polițiștilor din penitenciar împotriva traficului de droguri. Mascații le-au dat astăzi trezirea deținuților și le-au răscolit celulele.
Ofițerii de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești-Serviciul Antidrog, împreună cu polițiștii de penitenciare, au desfășurat o acțiune operativă, pentru destructurarea unei rețele implicată în traficul de droguri, potrivit unei informări transmise de Penitenciarul Găești.
Misiunea a vizat mai multe unități de detenție din țară, inclusiv Penitenciarul Găești, care a avut un rol determinant în desfășurarea acesteia, prin mobilizarea promptă și exemplară a echipelor de polițiști de penitenciare, care au sprijinit în mod direct identificarea, ridicarea și aducerea persoanelor private de libertate implicate în activitatea infracțională”, se arată în comunicat.
Penitenciarul a trecut printr-un incident alarmant sâmbătă. Un incendiu s-a manifestat la tubulatura de ventilație a unei camere de detenție.
Având în vedere că pelicula de fum a devenit vizibilă la nivelul mai multor camere, s-a procedat, preventiv, la evacuarea celor 144 de persoane private de libertate cazate în pavilionul afectat.
Din datele transmise de instituție, cauza incidentului ar fi neglijența unui deținut, care a aruncat o țigară nestinsă complet pe sistemul de aerisire, fără intenția de a provoca vreun incendiu.
Evenimentul a fost gestionat conform procedurilor legale, fără a fi afectată ordinea publică sau securitatea locului de deținere.
