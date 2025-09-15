Poliția Antidrog a dat deșteptarea la Pușcăria din Găești. Celulele deținuților au fost răscolite în căutare de stupefiante

Poliția DIICOT au demarat o amplă campanie de percheziții în mai multe penitenciare din țară, pentru a destructura rețele de distribuție care operează inclusiv în ăușcării. Astăzi, rezidenți au dat deșteptarea din Penitenciarul Găești.

Este vorba despre o acțiune comună a celor de la combaterea criminalității organizate și a polițiștilor din penitenciar împotriva traficului de droguri. Mascații le-au dat astăzi trezirea deținuților și le-au răscolit celulele.

Ofițerii de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești-Serviciul Antidrog, împreună cu polițiștii de penitenciare, au desfășurat o acțiune operativă, pentru destructurarea unei rețele implicată în traficul de droguri, potrivit unei informări transmise de Penitenciarul Găești.

Misiunea a vizat mai multe unități de detenție din țară, inclusiv Penitenciarul Găești, care a avut un rol determinant în desfășurarea acesteia, prin mobilizarea promptă și exemplară a echipelor de polițiști de penitenciare, care au sprijinit în mod direct identificarea, ridicarea și aducerea persoanelor private de libertate implicate în activitatea infracțională”, se arată în comunicat.

Percheziții după incendiu

Penitenciarul a trecut printr-un incident alarmant sâmbătă. Un incendiu s-a manifestat la tubulatura de ventilație a unei camere de detenție.

Având în vedere că pelicula de fum a devenit vizibilă la nivelul mai multor camere, s-a procedat, preventiv, la evacuarea celor 144 de persoane private de libertate cazate în pavilionul afectat.

Din datele transmise de instituție, cauza incidentului ar fi neglijența unui deținut, care a aruncat o țigară nestinsă complet pe sistemul de aerisire, fără intenția de a provoca vreun incendiu.

Evenimentul a fost gestionat conform procedurilor legale, fără a fi afectată ordinea publică sau securitatea locului de deținere.

