INCENDIU puternic la Penitenciarul Găești. 200 de persoane au fost evacuate

Un incendiu puternic a izbucnit la Penitenciarul Găeşti. Flăcările au cuprins tubulatura de ventilaţie şi au generat un fum dens. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, a anunţat ISU Dâmboviţa.

Popmpierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Detaşamentul Titu a sosit cu o autoscară şi un echipaj SMURD, iar Garda de Intervenţie Vişina cu un echipaj SMURD.

„În jurul orei 07:55, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, a fost semnalată producerea unui posibil incendiu la Penitenciarul Găeşti. Incendiul se manifesta într-o cameră, pe tubulatura de ventilaţie, unde ardeau materiale textile şi hârtii, ceea ce a condus la inundarea cu fum a clădirii”, a precizat inițial Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Circa 200 de persoane au fost evacuate.

Pompierii au reușit să stingă incendiul în aproximativ o oră.

Reprezentanţii ISU Dâmboviţa au transmis că nu au fost identificate victime.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Un polițist reținut după ce și-a STROPIT soția cu benzină merge, în continuare, la serviciu. Agentul este cercetat și într-un dosar de corupție

A izbucnit un incendiu la Grădina Zoologică din Capitală. ISU București-Ilfov: „Incendiul se manifestă pe o suprafață de 2.000 de metri pătrați”

Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea